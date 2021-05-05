恫嚇中國　前美官員籲北京若出兵華府應承認台灣

▲美軍飛彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG 85）。（圖／維基百科）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電

中國侵略台灣野心日增，要求美國從戰略模糊走向戰略清晰呼聲漸漲。前美國國防官員包士可今天進一步呼籲，美方不只應清楚宣示會捍衛台灣，若中國出兵攻擊，也應立即承認台灣。

共軍近年在台灣周邊動作頻頻，台灣海峽情勢備受矚目。部分美國國會議員、智庫學者主張，美國過去採行多年的「戰略模糊」政策已不適用於當前情勢，應改採「戰略清晰」作法，清楚宣示中國若武力犯台，美國必會出兵捍衛台灣。

曾在美國前總統小布希（George W. Bush）時代擔任國防部長辦公室中國科科長的包士可（Joseph Bosco ），今天投書「國會山莊報」（The Hill）提議，中國常恐嚇台灣「獨立就等於戰爭」，美國與盟友應逆向操作，向北京宣示「戰爭就等於（台灣）獨立」（war means independence）。

包士可表示，美國應劃下紅線，讓中國知道若對台發動攻擊，美方不只會防衛台灣，也會立即承認台灣為「國際社會中主權獨立的一份子」。

包士可指出，戰略模糊雖在過去26年嚇阻中國犯台，卻沒勸阻北京停止為未來攻台做計畫與準備。中國國家主席習近平曾說，不能把台灣問題傳給下一代；美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）也曾警告，中國不會永遠等下去。

在中國犯台可能性貌似提高下，包士可說，3位美國現任或前任高階海軍官員近日對中國侵台危險提出警告。在談到如何嚇阻北京時，他們都在美國戰略模糊政策上有所著墨。

包士可表示，其中前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）雖認為戰略模糊多年來協助台灣維持現狀，但他同意政策應被重新檢視；退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）直指戰略模糊有危險性，可能導致中方或台方判斷錯誤，引爆更大衝突。

但美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）上週發表迥異看法。她認為美國若改採戰略清晰政策，中國可能將此視為嚴重破壞穩定，更堅信美國決意壓制中國崛起，也可能促使台灣往獨立邁進。對此，包士可批評，海恩斯發言很有問題。

包士可說，政策缺乏清晰度下，早就造成嚴重破壞穩定的走向，海恩斯忽略了這點。且即便在美國過去採取交往政策，促使並容納中國崛起的40年期間，北京也一直指控西方試圖壓制中國崛起。

此外，包士可指出，即使面對中國威脅與挑釁作為升級，總統蔡英文與她所屬的民進黨仍一向十分負責，避免給北京任何侵略藉口。

包士可表示，海恩斯發言隔日，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）雖重申反對中國單方面改變台海現狀，但總統拜登（Joe Biden）應本人傳達清晰堅定訊息，終結防衛台灣議題的模糊性。