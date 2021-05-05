SpaceX太空船成功夜降　下一步：9月帶人類上太空

▲SpaceX任務中的4名美國太空人已成功返回地球。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡萱廷／綜合外電報導

SpaceX在2日清晨，將4名在美國太空待了超過160的太空人送回地球，成功降落於佛羅里達州巴拿馬市沿海的墨西哥灣。這是自阿波羅8號登月以來美國太空船首度在夜間降落。

綜合外電報導，成功降落後，地面中心人員幽默開心喊道：「歡迎回到地球，感謝搭乘SpaceX，若是參加飛行常客計畫的旅客，您將已獲得6800萬的里程數。」這樣的好消息，也讓SpaceX載人類做太空商務旅行的願景又更進了一步。

太空探索技術公司SpaceX創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）有個壯志凌雲的目標，期望人類未來能搭乘太空艙旅行，如同旅客搭載飛機航班。

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

SpaceX飛行可靠性高級顧問漢斯·科尼格斯曼（Hans Koenigsmann）表示，本次的任務讓公司充滿信心，評估將可規律的規劃民用航班。他認為「我們已經為下個階段做好了準備，接下來將進行首次民間飛行任務。」

SpaceX透露下一個任務，預計將在九月，帶領商用乘客前往太空飛行，這將是首次「全素人太空商務旅行」，顧名思義乘客全員都不是太空人，他們的旅程將繞行地球一周。其中最重量級的乘客，為萬億富翁賈里德·伊薩克曼（Jared Isaacman），他同時也是此計畫的資助者。

雖然本次返航堪稱毫無瑕疵，但美國國家航空航天局人類航天局局長凱西·盧德斯（Kathy Lueders）說：「這是我們成立商業團隊的目標，老實說，我們很高興看到它起飛，這只是激動人心的第一步。」並表示不能因此而自滿，這仍然是一項非常危險和冒險的事情，需要大量的工作投入和持之以恆去完成。綜觀馬斯克旗下的公司（SpaceX、TESLA、BORING、SolarCity、Neuralink）所建構的藍圖，火星夢似乎不再是夢想。