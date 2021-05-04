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酒吧中午PO文「確診者別來」...下午馬上中鏢　網朝聖：先知是你

▲▼案1153足跡。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4日公布案1153足跡。（圖／指揮中心提供）

 記者楊庭蒝／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今再宣布華航確診2例，其中案1153曾去松山區南京東路HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧。該酒吧其實在4日中午才po出案1136確診者的足跡並表示，「不要亂亂跑，尤其是來找我，你去別間，好嗎」，不料稍晚酒吧就傳出曾有確診者到訪的消息，宛如預言一般的貼文也引起網友朝聖。

飛鏢運動酒吧4日中午地貼出案1136的足跡，提醒網友注意是否有與案1136在相仿的活動史，並且留意身體狀況，「不要亂亂跑，尤其是來找我，你去別間，好嗎」，文末還加上「#抓起來先打一頓」的標記，以半開玩笑的方式提醒大家疫情尚未落幕，需多加注意。

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不過，在中午的貼文發佈不久後，指揮中心就指出案1153曾去松山區南京東路HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，以及民生東路海真私房菜餐廳。而該酒吧也於4日晚間出面回應，在這幾天全面配合相關單位篩檢調查 並且全面消毒，所以暫時停止營業，感謝各界的關心。

對此，網友在聞訊後紛紛回到酒吧中午的貼文下方留言朝聖，「完惹，根本神預言」、「全場唯一真預言家」、「朝聖+1」、「先自己扁自己了」、「預言家是你」、「先知」、「阿北出事了，真的出事ㄌ」、「結果真的找你了⋯」。

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