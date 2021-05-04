緬甸東枝、仰光先後發生炸彈襲擊

▲緬甸東枝、仰光接連發生炸彈攻擊事件。

記者林彥臣／綜合報導

緬甸當地時間上午10時許，撣邦首府東枝(Taunggyi)的一家通訊公司門前遭到炸彈攻擊。中午12時許，緬甸仰光（Yangon）萊達亞鎮區一座學校門前也遭到炸彈攻擊，而萊達亞鎮區也是目前處於軍事管制的鎮區之一。到目前，在這兩起炸彈襲擊中，暫無人員傷亡，軍警已對爆炸現場進行封鎖，並展開調查。

當天凌晨，緬甸第三大城市毛淡棉(Mawlamyine)也遭到了兩次炸彈襲擊。近一個月來，緬甸各地已發生爆炸事件數十起。