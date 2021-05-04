澳軍機密簡報曝中國威脅　為台灣爆軍事衝突可能性「不應低估」

▲ 中澳關係日漸惡化。（圖／路透社）

文／中央社記者丘德真雪梨4日專電

澳洲媒體揭露去年4 月，時任澳洲特種部隊指揮官芬德萊少將在一場機密簡報中指中國已針對澳洲發動一連串處於灰色地帶的「政治作戰」行動，並很可能演變成武裝衝突。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）及墨爾本「世紀報」（The Age）今天同時刊登報導，內容引述多個匿名消息來源，指芬德萊（Adam Findlay）於去年向特種部隊發表的一場機密簡報中，講述澳洲最高層級的軍事參謀人員對於中國威脅的看法，當中提及的觀點大多未曾公開。

報導提到，在芬德萊的機密簡報會中，有20多名受過嚴格訓練的特種部隊官兵在場聆聽。

報導指出，時任澳洲特種部隊指揮官的芬德萊在簡報中指出，澳洲軍方一方面要防止戰爭爆發，但同時指出外國情勢不可預測，並且「有高度可能性」會爆發衝突。

芬德萊指出，中國是主要的威脅來源；他提醒，澳軍需要加強印太地區部署。

他強調，中國的特種部隊隊員高達2萬6000人，且一旦爆發軍事衝突的話，澳洲除了需要傳統陸、海、空戰力應付之外，還需要擁有網路和太空作戰的能力。

芬德萊指出，中國表面以「合作」的名義，其實是針對澳洲實行一種處於「灰色地帶」（grey zone）的作戰方式。

芬德萊解釋，中國會避免在軍事上正面衝突，取而代之的是採取「政治作戰」（political warfare），以便「毋需武裝衝突而取得戰略效果」。

芬德萊說：「他們（中國）知道西方民主國家是和平的，但要是他們一旦踩過界的話，我們就會生氣，然後我們就會轟炸他們。」

芬德萊提及，「政治作戰」包括貿易手段、情報、外國勢力干預、外交和網軍等。

他還提到，自從第二次世界大戰以來，這是澳洲第一次面對來自中國的「勢均力敵對手」（peer enemy）。

澳、中關係日益緊張，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）4月25日向媒體表示，「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性。

他還說，隨著來自中國的軍事威脅日益嚴重，澳洲軍方應把焦點移轉至鄰近區域。而在同一天，澳洲內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）也發布聲明，強調「戰鼓」（drums of war）已經響起，澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰。（編輯：周永捷）