印尼版罔腰！變性女歌手宣布懷孕：是兒子...網友全看傻

▲跨性別歌手盧辛塔聲稱她懷孕了。（圖／翻攝自lucintaluna_manjalita IG）

圖文／CTWANT

變性網紅「罔腰」先前因為假懷孕風波鬧得沸沸揚揚，沒想到印尼也有跨性別歌手宣布懷孕。盧辛塔（Lucinta Luna）曾因涉嫌吸毒遭逮，因為她的身分證上寫的是女性，但護照卻是男性，讓警方不知該把她送進男性還是女性拘留所。日前她更在社群網站向大家表示自己懷孕了，引發軒然大波。

▲盧辛塔的身分證上寫的是女性，但護照卻是男性。（圖／翻攝自lucintaluna_manjalita IG）

盧辛塔4月30日在IG上傳一段影片，可以看到友人對著鏡子開心自拍，鏡頭轉向一旁，只見盧辛塔表情痛苦地抱著肚子，連走路都很吃力，接著立刻衝向廁所不斷乾嘔，隨後她拿出驗孕棒檢測，結果顯示懷孕，讓她激動地落下眼淚。

▲拿出驗孕棒檢測，結果顯示懷孕，讓盧辛塔激動落淚。（圖／翻攝自lucintaluna_manjalita IG）

隔天盧辛塔再度貼出影片，畫面中她和另一半正在視訊通話，她表示：「我懷孕了，是你的兒子」，男子詢問是否已經看醫生，她則回答使用了驗孕棒，並要求他負責任。

▲盧辛塔向女姓朋友炫耀喝孕婦奶。（圖／翻攝自lucintaluna_manjalita IG）

不料，盧辛塔今（4日）透露孩子在踢她肚子，讓她十分不舒服，影片中可見，她走路還得需要人攙扶，最後甚至整個站不穩，在2名友人的協助下上車。

▲盧辛塔表示孩子在踢她肚子，讓她十分不舒服。（圖／翻攝自lucintaluna_manjalita IG）

消息曝光後，引發爭議，網友紛紛留言痛批，「是懷孕還是變胖呢？真的很好笑」、「太荒謬了」、「為什麼可以懷孕？」、「猜測不久就會流產了」、「妳今天又在演哪一齣？」、「男人是沒有子宮的」。

據了解，盧辛塔原名為穆哈莫（Muhammad Fatah），憑歌曲《Bobo Di Mana》走紅，去年已將性別改為女性，不過讓人疑惑的是，變性人如何懷孕，讓人霧裡看花。

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