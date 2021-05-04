獅子驗出新冠病毒疑染疫！印度首例動物確診　緊急關閉動物園大門

▲印度動物園的獅子疑似感染新冠肺炎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭家榮／綜合報導

印度某動物園日前對園內的獅子進行新冠病毒的檢測，發現有8隻獅子呈現陽性反應，也表現出食慾不振、咳嗽等相關症狀，一旦確認，將會是印度首起動物染疫的案例。

根據《印度時報》報導，印度中部城市海得拉巴（Hyderabad）的尼赫魯動物園（Nehru Zoological Park）的獸醫注意到，園內的貓科動物出現食欲不振和咳嗽的反應，與新冠肺炎的症狀類似，經過檢測，發現有4隻雄性獅子和4隻雌性獅子的PCR檢驗都呈現陽性。動物園負責人並未證實或否認該消息，僅聲稱尚未收到完整報告，故不做任何回應。

報導指出，當園內的工作人員注意到動物出現症狀時，就請獸醫從獅子的喉內取樣，送到專門的研究機構進行檢驗，以確定是否染疫，以及病毒來源是人類或是動物。一旦這些獅子「確診」，將會是印度首起動物感染新冠肺炎的案例。由於印度目前疫情爆發，尼赫魯動物園在2天前已關閉大門，不讓民眾進入參觀。

目前世界上已有動物感染新冠肺炎的案例，其中多起在貓科動物、寵物貓狗身上發現，可能透過與確診的人類接觸後染疫。儘管尚未有動物遭傳染後再傳回給人類的案例，專家也建議，在疫情大爆發期間應關閉國家公園、保護區等動物群聚地，避免病毒在人類與動物間交互傳染的可能性。

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