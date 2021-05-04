日本「櫻島火山」隔9日再噴發！噴煙衝破1700公里高空　2航班停飛

記者王佩翊／編譯

櫻島位於日本九州地區鹿兒島縣，是一座仍在持續活躍的火山島，然而櫻島4日上午相隔9日又再度噴發。據悉，櫻島南岳山頂的火山口噴發後，噴發噴煙一口氣竄至1700公尺高。另一方面，有2班捷星航空的航班因受到灰煙影響被迫停飛。

根據《南日本放送》、《南日本新聞社》報導，鹿兒島縣櫻島的南岳山頂火山口4日上午9時18分左右發生噴發，噴發噴煙高達1700公尺之高。大量噴煙隨即往東北方向的霧島市流動，而受到灰煙影響，捷星航空往返鹿兒島與成田的2航班被迫取消。

事實上，櫻島火山4月25日才剛噴發，當時火山灰噴飛高達2300公尺之高，大量熔岩更是流到距離火山口1.8公里遠之處，創下10年來的最遠紀錄。

櫻島南岳海拔約1040公尺，位於中岳南方約500公尺處，山頂有個直徑約700公尺的火山口，火山口內有兩個小火山口分別被命名為A火口和B火口。南岳自1955年以來持續有火山爆發活動，因此山頂火山口半徑2公里內被劃為警戒區域，不可進入。

桜島噴火 第二陣 噴煙

龍みたいにこっちきた pic.twitter.com/bIFANB5PEa — ゆうこ (@motoyamaCocoro) May 4, 2021

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