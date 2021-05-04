地球將陷3天黑暗！時間旅人曝光確切日期　遵守「6不要」才會安全

▲自稱來自2582年的時間旅人稱，地球很快將陷入3天黑暗期。（圖／翻攝自TikTok／@timetraveler2582）

記者葉睿涵／編譯

一位自稱來自2582年的「時間旅人」最近在網上po出數段影片，聲稱地球將在2026年6月6日陷入3天的黑暗期，人們必須在這幾天內「遵守規定」，才能保持安全。影片po出後，吸引了不少網友觀看與討論。

據《每日星報》報導，這個用戶名為@timetraveler2582（2582年的時間旅人）的網友，4月24日在短影音平台TikTok上，po出影片指出，「信不信由你，這確實發生在2026年6月6日。從世界協調時間（UTC）2026年6月6日0時0分開始，地球將陷入3天的黑暗期。不要去看『他們』，不要仰望天空，不要去看那些來自金字塔的光，不要使用蠟燭以外的任何人工照明，待在家，做好準備、保持安全。」

很多人想知道更多關於「來自金字塔的光」的細節，以及之後會發生什麼事，於是這名用戶最近又po出一段相關影片並表示，這是他對於2026年6月6日的「最後警告」，不過他強調，自己不能再透露更多了，因為政府並不希望人們知道太多。

影片指出，「地球確實將在世界協調時間（UTC）2026年6月6日0時0分開始陷入黑暗，你只有遵守『他們』的規定，才能保持安全。不要去看『他們』，不要仰望天空，不要與『他們』接觸，不要聽媒體或新聞頻道說的，因為真相永遠都藏在謊言背後。」

「2582年的時間旅人」的帳號已吸引64.3萬名粉絲追踪，這兩部影片也為他帶來了超過50萬的觀看率和5萬人按讚。不少網友在看完影片後留言，「請告訴我這不是真的，我怕黑，而且我們沒有蠟燭」、「我們能用電視和電話嗎」，但也有人表示懷疑，「我不想撒謊，我確實將這個末日日期記錄在了我的手機日曆上，但我對此高度懷疑」、「很多人都這樣說，但他們最後都刪除了影片，這不是真的」。

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