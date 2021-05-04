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夜衝被警追！他「嚇到打滑」害30輛機車全倒　超狼狽影片曝光

記者張寧倢／編譯

馬來西亞2日發生30台機車「連環撞」的交通事故，據了解，檳城警方當天深夜獲報有人聚眾飆車，隨即展開追緝。其中一名18歲騎士似乎是因為看見巡邏警車，太過驚慌而失控打滑，導致後方多達30餘輛機車閃避不及，全部倒在路上，但騎士們幾乎立刻騎車逃逸，徒留傷勢較重的18歲少年待在原地，場面相當狼狽。

▲▼大馬檳城發生涉及30台機車的連環撞事故。（圖／翻攝自YouTube／Firdausjalil Channel）

▲大馬檳城發生涉及30台機車的連環撞事故。（圖／翻攝自YouTube／Firdausjalil Channel）

根據馬來西亞《今日新聞》（Berita Harian）報導，檳城當地高速公路「敦林蒼祐醫生大道」2日深夜出現多名機車騎士聚集飆車，目擊民眾趕緊報案。南西區警局警司安巴拉甘（AA Anbalagan）表示，警方於晚間10時20分獲報後，派遣附近巡邏警車到達現場，為躲避追緝，年輕騎士們紛紛爭先恐後地加速逃逸，然而其中一名18歲少年卻太過驚慌，車身不慎打滑，導致後方機車追撞。

警方拍攝的現場影片曝光後，迅速在網路上傳開，其中可以看見警車越來越接近這群飆車的年輕人，卻發現30多輛機車就像被擊倒的保齡球瓶一樣，全部橫倒在高速公路之上，許多騎士不顧他人的狀況，立刻將倒地的機車扶起後騎車離開，在影片的最後，只剩下傷勢嚴重的18歲少年留在原地，以及旁邊一名正在發動機車、準備騎走的騎士。

安巴拉甘表示，這名18歲少年的手臂與背部受傷，被送往檳城醫院接受治療，由於影片中只能看出成群結隊騎行，目前仍在調查這群騎士是否確實出現非法競速的相關事實。

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