7天確診數狂飆1200％！尼泊爾慘遭印度波及　變種病毒「衝」過去了

▲尼泊爾疫情升溫，也出現大批人染疫身亡的現象，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

印度新冠疫情依舊嚴峻，就連鄰國尼泊爾也受波及。尼泊爾在5月3日通報單日新增7388宗確診病例，讓過去1週的每日確診率，較4月中旬飆升1200%，而這些確診病例中，有多宗與印度變種新冠病毒有關。

綜合CNN與路透社報導，尼泊爾疫情急劇惡化，在5月3日通報單日新增7388宗確診病例，創下歷史新高，也讓該國過去7天的平均每日確診率，較4月中旬飆升1200%。當地流行病與疾病管制中心主任保德爾（Krishna Prasad Paudel）證實，他們在確診病患身上發現英國與印度的變種病毒，情況並不樂觀。

今年2、3月時，尼泊爾的新冠疫情已稍見緩和，但隨著鄰國印度在4月中第2波疫情爆發後，尼泊爾的疫情也隨之升溫。美國霍普金斯大學數據顯示，印度在4月22日的平均病例數為每100萬人中有206人確診，而尼泊爾目前每100萬人中就有200宗新增病例，若政府管控不當的話，該國可能將淪為「第2個印度」。

目前，尼泊爾首都加德滿都的醫院病床都已爆滿，為了防止疫情失控，政府緊急宣布，該國自5月6日午夜至14日禁止所有國際航班入境。數據顯示，尼泊爾目前的確診病例總數為34萬3418宗，3362人染疫身亡。

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