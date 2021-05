美CIA總部大門開火！持槍男開車硬闖　被FBI探員擊中

▲ CIA總部事發後加強警戒。(圖/路透)

文/中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國聯邦調查局(FBI)表示,一名持槍男子今天在通往中央情報局(CIA )總部的入口大門與安全人員對峙數小時,之後遭FBI探員開槍擊中送醫。

法新社報導,這名身分不明的男子今天下午企圖開車從正門闖入CIA總部。維安人員據報花了好幾小時與此人談判,試圖勸降。

根據FBI聲明,這名男子「持槍從他的座車走出,與執法部門官員陷入槍戰」,後來「男子受傷被送往醫院治療」。

CIA總部位於維吉尼亞州朗里(Langley)一條繁忙道路附近,近年不斷提升維安。

1993年,巴基斯坦男子康西(Mir Aimal Kansi)開槍擊斃兩名CIA雇員同時傷及另外3人,當時這5人正開車等紅燈準備進入CIA總部。

康西隨即逃回巴基斯坦,隱匿4年後落網,之後被引渡到美國受審,他以謀殺罪定罪獲判死刑,2002年遭處決。(譯者:陳怡君/核稿:張曉雯)

FBI is reviewing an agent-involved shooting that occurred at approx. 6 pm on Monday, May 3, 2021. An individual involved in a security incident outside Central Intelligence Agency HQ in McLean, VA, emerged from his vehicle with a weapon & was engaged by law enforcement officers.