美CIA總部大門開火！持槍男開車硬闖　被FBI探員擊中

▲ CIA總部事發後加強警戒。（圖／路透）
文／中央社華盛頓3日綜合外電報導
美國聯邦調查局（FBI）表示，一名持槍男子今天在通往中央情報局（CIA ）總部的入口大門與安全人員對峙數小時，之後遭FBI探員開槍擊中送醫。
法新社報導，這名身分不明的男子今天下午企圖開車從正門闖入CIA總部。維安人員據報花了好幾小時與此人談判，試圖勸降。
根據FBI聲明，這名男子「持槍從他的座車走出，與執法部門官員陷入槍戰」，後來「男子受傷被送往醫院治療」。
CIA總部位於維吉尼亞州朗里（Langley）一條繁忙道路附近，近年不斷提升維安。
1993年，巴基斯坦男子康西（Mir Aimal Kansi）開槍擊斃兩名CIA雇員同時傷及另外3人，當時這5人正開車等紅燈準備進入CIA總部。
康西隨即逃回巴基斯坦，隱匿4年後落網，之後被引渡到美國受審，他以謀殺罪定罪獲判死刑，2002年遭處決。（譯者：陳怡君／核稿：張曉雯）
FBI is reviewing an agent-involved shooting that occurred at approx. 6 pm on Monday, May 3, 2021. An individual involved in a security incident outside Central Intelligence Agency HQ in McLean, VA, emerged from his vehicle with a weapon & was engaged by law enforcement officers.— FBI Washington Field (@FBIWFO) May 4, 2021
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