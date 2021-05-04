美CIA總部大門開火！持槍男開車硬闖　被FBI探員擊中

▲ CIA總部事發後加強警戒。（圖／路透）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）表示，一名持槍男子今天在通往中央情報局（CIA ）總部的入口大門與安全人員對峙數小時，之後遭FBI探員開槍擊中送醫。

法新社報導，這名身分不明的男子今天下午企圖開車從正門闖入CIA總部。維安人員據報花了好幾小時與此人談判，試圖勸降。

根據FBI聲明，這名男子「持槍從他的座車走出，與執法部門官員陷入槍戰」，後來「男子受傷被送往醫院治療」。

CIA總部位於維吉尼亞州朗里（Langley）一條繁忙道路附近，近年不斷提升維安。

1993年，巴基斯坦男子康西（Mir Aimal Kansi）開槍擊斃兩名CIA雇員同時傷及另外3人，當時這5人正開車等紅燈準備進入CIA總部。

康西隨即逃回巴基斯坦，隱匿4年後落網，之後被引渡到美國受審，他以謀殺罪定罪獲判死刑，2002年遭處決。（譯者：陳怡君／核稿：張曉雯）