慎入！炸魚噴出萬隻白蟲　「超自然蠕動」滋滋響...網嗨爆：可以加菜

▲泰國網友煮魚，在油鍋上驚見「萬蟲蠕動」。（圖／翻攝自TikTok@iangnaka）

記者羅翊宬／綜合報導

每次購買魚類、海鮮等食材回家，都會擔心是否會被意外「加料」。然而，泰國一名網友在煮魚時，竟然發現油鍋上的魚肉開始不斷冒出白色泡泡，緊接著密密麻麻的白色幼蟲瞬間從魚肉上的卵中爆開，當場用手機拍下這驚人的一幕。

網友iangnaka在抖音（TikTok）上分享該段影片，她表示自己開心地從市場買魚回家，本該是既期待、又怕受傷害的料理時間，當想要將魚丟入鍋中做成炸魚，之後在轉頭拿鍋鏟時，卻在短時間內親眼目睹「萬蟲鑽動」的驚駭景象，只見為數眾多的白色蠕蟲在鍋內魚肉上「超自然蠕動」，當時只感到一陣噁心。

底下網友紛紛留言，「也太噁了吧」、「剛好可以自動加菜」、「補充天然蛋白質，養顏美容」。另外，有網友認為可能是煮魚之前，沒有將生魚徹底清洗乾淨所致；也有一派網友認為這根本就躲不了，因為這條魚在還沒被購買前，本身體內就被太多蟲蟲寄生，導致油炸時這些蟲不得不跑出來「避難」。