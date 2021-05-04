墨國列車恐怖墜地釀23死！空拍畫面曝　整截橋面消失「軌道懸空」

▲墨西哥捷運高架橋突崩塌，空拍畫面相當驚悚。（圖／翻攝自IG／csdrones）

記者張寧倢／編譯

墨西哥3日晚間發生嚴重列車事故，一輛列車行駛至東南部市區奧利沃斯車站（Olivos Station）附近高架橋時，橋面竟然直接崩塌，導致列車墜毀。最新消息指出，目前已增至23人死亡。事故現場的空拍照顯示，兩節車廂連接處墜地，頭尾兩端卡在橋上，呈現V字形狀，恐怖畫面宛如電影災難片場景。

▲由於擔心車廂再次掉落地面，事故現場已經封鎖，利用起重機穩定車廂。（圖／路透）

根據路透社報導，墨西哥市的市內捷運（Mexico City Metro）第12號線於3日晚間10時30許發生高架橋無預警崩塌事故，官方最新數據指出，目前已確認包含兒童在內的23人罹難、65人送醫。國外一名攝影師PO出的空拍照顯示，由於橋面坍塌，2節車廂中央連接處直接墜地相撞，頭尾兩端則勉強卡在高架橋上，看來搖搖欲墜，對向鐵軌失去支撐後，懸在半空中看起來相當危險，慘況宛如災難電影場景。

▲▼墨西哥救難人員爬梯破窗，進入車廂救人。（圖／路透）

報導指出，起初救難人員架起長梯，擊破裂車窗戶後，進入車廂救人，但不久後便停止尋找可能生還者的救援工作了，對此，墨西哥市市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，由於列車狀況非常脆弱，目前正派遣起重機到場，先穩定車廂後，會再恢復救援工作，「被送往醫院的傷者中有7人情況危急，正在接受手術。」

Desplome de la #Línea12 del #MetroCdMX dejó 50 personas lesionadas hasta ahora



Alfonso Suárez del Real, secretario de gobierno de CdMx, informa más al respecto



La entrevista con @azucenau https://t.co/ws47CNeZcj pic.twitter.com/p3Ot7JuYku — Milenio (@Milenio) May 4, 2021

此外，在推特等網路社群中，許多人紛紛PO出照片、文字敘述等，請網友們協尋至今仍下落不明的親友。一段推特影片也揭露了心碎的時刻，一名墨西哥母親為了尋找13歲的兒子在事故現場哭斷腸，可以看見她的身邊有許多民眾也在殷殷期盼著好消息。

Marisol Tapia busca a su hijo, de 13 años, quien asegura que viajaba en el #MetroCDMX, viajaba con Rigoberto Quiroz, su padre; hasta el momento, no le han dado informes sobre su paradero. #Línea12



pic.twitter.com/10GVTU19ad — (@isWingstwt2) May 4, 2021

►墨西哥高架橋坍塌！列車空中「直墜地面」慘況曝光 至少13死

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