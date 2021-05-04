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元配反對再娶第4女！無情夫「亂棍打死丟下井」　捲款帶嫩妾躲偏鄉

▲▼井。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲蕾妮遭丈夫打死後，被推下井中。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼蘇門答臘南部楠榜省（Bandar Lampung）一個化名為JK的男子，最近因為謀殺妻子蕾妮（Reni，又名Tukini）而被捕。在警方盤問下，JK才交代，他是因為想要迎娶第4個妻子遭元配蕾妮反對而對其痛下毒手。JK目前已遭警方拘留。

綜合印尼《指南日報》等外媒報導，楠榜省警方在4月27日接獲通報指出，當地井裡突然出現一具女屍。警方尋跡追查後，發現死者是住在附近的居民蕾妮，而她的丈夫JK也自4月27日便不見踪影，於是對他展開通緝。

不久後，警方在偏鄉賓采那貢村（Binjai Ngagung Village）捕獲45歲的JK與其第3任妻子。追問之下，JK才坦承，他27日在開車時告訴元配蕾妮，自己想要迎娶第4個妻子；不料蕾妮聽到後非常不高興，堅決不同意JK再婚，於是倆人在車上大吵了一架。

▲▼吵架。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲蕾妮不同意丈夫再娶，2人大吵一架。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

氣急敗壞的JK無法說服蕾妮，於是將車停在路邊，下車撿起木棍就對著蕾妮一陣猛打，面部和身體多處受傷的蕾妮，最終死在了JK手中。事後，JK將蕾妮的屍體扔在附近木薯園的井中，並帶著第3任妻子一同躲到哥哥居住的賓采那貢村裡。

警方在JK藏匿的小屋中還發現一輛汽車、一些珠寶、一張土地證明與一筆價值高達30億印尼盾（約新台幣581萬元）的現金，這些財產均屬於蕾妮，因此警方認定，JK並不是一時衝動犯罪，而是有預謀的。JK目前已遭警方刑事拘留。

►聽《宇宙人外信》Podcast中英日韓四聲道聊時事

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