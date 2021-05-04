分到2068億遺產！　三星李健熙遺孀「拿33%」躍升南韓女首富

▲三星集團已故會長李健熙與其夫人洪羅喜。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

南韓三星集團已故會長李健熙2020年逝世後，留下鉅額遺產，而他的遺孀洪羅喜在取得分配到的遺產後，淨資產將會高達74億美元（約新台幣2068億元），一躍成為全南韓最富有的女性。事實上，李健熙死後，75歲的洪羅喜分得三星電子約8300萬股的股票，同時成為三星電子最大的個人股東，持股占比來到2.3%。

根據《彭博社》報導，李健熙離世後，依照法律規定的持股比例，洪羅喜可以分配到33%三星電子股份，共分得8300萬股，而她的3名子女則分別取得22%的股份。根據三星電子3日的收盤股價計算，取得分配到的李健熙原有股份後，洪羅喜身家淨值已經來到74億美元（約新台幣2068億元），成為南韓女富豪之首。

儘管兩人的長子李在鎔目前身陷囹圄，但繼承父親遺留下的股份後，身價高達126億美元。李在鎔不但成為南韓最有錢的股東，同時更鞏固了他的接班地位。而他的姊妹李富真與李序顯在取得股份後，淨資產也分別上漲至50億美元（約新台幣1397億元）與44億美元（約新台幣1229億元）。

另一方面，李健熙2014年發病，經過6年的住院治療，最終仍在2020年10月病逝，享壽78歲，同時留下集團旗下的三星電子、三星生命、三星物產持有股份、美術品、首爾漢南洞豪宅、愛寶樂園土地與多項不動產總計共超過30兆韓元（約新台幣7474億元）的財產。

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