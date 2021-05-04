比爾蓋茲與妻最後同框曝！婚變原來早有端倪　昔日甜蜜畫面成絕響

▲比爾蓋茲與妻子梅琳達宣布離婚。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）宣布與妻子梅琳達（Melinda）結束長達27年的婚姻關係，讓外界倍感震驚，因為這對模範夫妻不只曾攜手建立起「蓋茲的財富帝國」，也共同投身慈善事業，如今卻換來離婚下場，讓人不勝唏噓。

綜合外媒報導，這對夫妻最後一次同框，出現在眾人視野，是在1月27日以共同視訊的方式，在網上談論疫情爆發1年後的生活。隨後，倆人便在雙方IG上「消失」了很長一段時間，就連今年1月的結婚紀念日與2月底情人節，也都是靜悄悄地度過，卻沒想這竟是倆人婚變的前兆。

事實上，比爾蓋茲與梅琳達過去經常在網上發布2人甜蜜互動的照片秀恩愛。去年情人節，比爾蓋茲在IG上po出一張摟著梅琳達逛市場的照片，還寫下「我人生無法再找到更好的伴侶」放閃、梅琳達也在倆人26週年結婚紀念日時曬出2人共舞的照片，如今這些甜蜜畫面將恐怕將成為絕響。

美聯社與《商業內幕》對比爾蓋茲與梅琳達共結連理27年進行回顧後，盤點了這段婚姻的幾件大事與人們分享。比爾蓋茲與梅琳達於1987年相遇，當時剛自「南方哈佛」杜克大學MBA畢業的她在微軟擔任產品經理。倆人談了7年戀愛後，梅琳達於1994年成為了這個全球第一富豪的妻子。

比爾蓋茲與梅琳達選擇在夏威夷舉辦世紀婚禮，為了維護隱私，他們預訂了酒店所有的房間，以及當地所有的直升機，以避免不必要的訪客到場。婚後，他們共同養育了2女1子，並過著人人稱羨的生活。然而，梅琳達卻表示，他們也有著和平凡夫妻一樣的困擾。

在梅琳達2019年出版的自傳《女性的時刻》（The Moment of Lift）中，她曾經抱怨，比爾蓋茲是一個工作狂，他每天工作的時長長達16個小時，因此很難抽出時間專心陪伴家人。在2人結婚25週年紀念時，梅琳達也曾告訴《星期日泰晤士報》，他們的婚姻「極難」經營，「我依然記得那些婚姻中令人無比煎熬的時刻，我經常會想，『我是否還能堅持下去』」，可見2人婚變早有端倪。

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