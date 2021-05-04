印度新冠確診數破2千萬！當局證實「疫情減緩」...首都氧氣瓶短缺

▲印度新冠疫情慘烈，圖為邦加羅爾市郊一處焚燒確診患者屍體的火葬場。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

印度迎來猛烈的新冠肺炎（COVID-19）第二波疫情的慘烈侵襲，4月30日以後單日新增病例高達40多萬，創下疫情以來的紀錄，而總確診數更累計突破2000多萬例。不過印度官方表示，其實國內原本疫情最嚴重的幾個邦，感染人數已開始下降。

根據英媒《BBC》報導，印度當地時間2日通報新增35萬5832起病例，儘管當局證實疫情似乎稍有減緩，但專家卻對此警告，其實死亡與感染人數被當局低估，首都新德里氧氣瓶供應短缺的狀況未獲得任何緩解，光是3日就有448人死亡，創下紀錄。

儘管印度每天生產數千噸氧氣，但專家表示當局對分銷網路的投資不足，才是造成氧氣供應短缺的主因，而德里的首席部長凱吉瓦爾（Arvind Kejriwal）表示，德里從聯邦政府獲得的氧氣瓶配額根本就嚴重不足。另外，德里的太平間與火葬場早就被新冠病毒與患者屍體塞滿，官員們敦促尋找更多提供火化的新地點。

▲印度防疫當局數據指出，近日新增確診人數稍有減緩。（圖／路透社）

報導指出，印度應對這場第二波疫情的來襲，似乎早已為時已晚！因為從今年1月以來，印度施打第1劑新冠疫苗的比率只占14億人口的約10%，只有2%的人口接種第2劑疫苗。

另外，受到印度遭此波疫情重創的影響，全球最大疫苗製造廠商印度血清研究所的首席執行長普納瓦拉（Adar Poonawalla）向英國《金融時報》警告，疫苗短缺的情況將仍會持續數個月，而該研究所正因疫苗供應短缺而受到不公平的誹謗。

據悉，印度當局發佈的數據資料顯示，受疫情影響最劇的馬哈拉施特拉邦（首府孟買）、以及位處印度北部的旁遮普邦、北方邦的病例數正在下降。不過部分人士指出，北方邦的篩檢水準甚低。

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