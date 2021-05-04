謊稱優酪乳抗新冠！南陽乳業會長噴淚鞠躬辭職：不讓子女繼承家業

▲南陽乳業會長洪源植4日召開記者會宣告請辭。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓南陽乳業（남양유업，Namyang Dairy Products）今年4月在廣告中宣稱，自家的乳酸製品「불가리스」含有抑制H1N1流感病毒、新冠病毒生長的成份，由於其廣告不實、且未經審核，遭到該國食藥處以違反食品標示廣告法舉告，造成股價暴跌，最後不僅公司遭到警方扣押搜查，就連會長洪源植（홍원식）也在事發21天後，於今（4）日召開全民記者會請辭。

根據《韓聯社》報導，洪源植4日上午在位於首爾市江南區的總公司大樓召開記者會，表示將承擔起所有責任，辭退南陽乳業會長一職，並對因新冠疫情與此事受害的國民、酪農、代理店業主致歉，同時透露不會考慮將繼承權移轉給子女。

其長子洪真聖（홍진성，音譯）擔任公司常務，不僅與此次事態有關，先前還曾涉嫌盜用公司財產租借高級進口車，用來接受子女上下學。

▼南陽乳業宣稱，自家乳酸製品有抗流感、抗新冠病毒的功效。（圖／翻攝自南陽乳業）

▲警方扣押搜查南陽乳業。（圖／達志影像）

根據韓媒《Edaily》報導，南陽乳業4月9日曾向29間媒體寄送宣傳海報，宣稱自家產品불가리스能夠抗流感、新冠肺炎，要求媒體派人參加由韓國醫科學研究院主辦的學術研討會，並於同月13日在學術會上向29間媒體散發不實消息，即使產品未經任何臨床或動物實驗證實，遭南韓食品醫藥品安全處以違反食品標示廣告法第8條提告，指控其散佈不實資訊影響防疫。

據悉，南韓知名男星朴有天的前女友黃荷娜，為南陽乳業會長洪源植的外孫女，2019年因購買吸食毒品，遭判有期徒刑。

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