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東奧7.8萬志工恐釀「超級傳播」！　紐時質疑：防疫僅靠這3樣　

▲▼東京奧運聖火傳遞開始 。（圖／CFP）

▲ 東京奧運聖火傳遞 。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

數以萬計的志工是奧運能否成功舉辦的關鍵之一，總在觀眾看不見的角落默默為運動員送水、開車、翻譯、遞獎牌等等，但全球多國正面臨疫情反撲，日本也不例外。美國媒體指出，東奧志工多達7.8萬人，若如期於今夏舉行，一旦不慎出現防疫漏洞，恐怕在志工間演變成超級傳播事件。

《紐約時報》2日以「奧運如何保護7.8萬名志工免受新冠病毒感染」為題報導，主辦方僅提供幾個布口罩、一罐消毒液及社交距離宣導文宣。此外，日本目前僅依照年齡順序安排人民施打疫苗，志工身分也無法讓他們優先接種。

報名擔任口譯的東京40歲法律顧問Akiko Kariya便透露，「奧委會至今未明確告知，會採取哪些措施來保護我們的安全。」同為志工的德國日本研究所副主任霍爾薩斯（Barbara G. Holthus）指出，「許多志工必須進出泡泡園區，但完全沒有受到保護，甚至沒有接受檢測。我確實看見超級傳播的風險。」

日本政府發放的社交距離文宣上建議，志工應距離遊客至少1公尺遠，輪班時應不時消毒手部，提供幫助時也應避免與民眾面對面或不戴口罩交談。奧委會志工推廣高級主任Natsuki Den說明，「戴口罩和洗手都是很基本的，我們能做的最重要的事就是盡量做到這一點。如果每名志工都執行這些基本措施，真的能抑制風險。除此之外，很難想出什麼神奇的對策，因為這實際上並不存在。」

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