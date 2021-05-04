比爾蓋茲離婚！超正長女IG吐心聲「現在充滿挑戰」　籲外界給空間

▲比爾蓋茲全家福。（圖／翻攝自IG／jenniferkgates）

記者葉睿涵／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）宣布與妻子梅琳達（Melinda）結束長達27年的婚姻關係。這對富豪夫妻傳出離婚消息的1個小時後，他們的長女詹尼弗（Jennifer）便在Instagram的限時動態上表示，她與家人目前正經歷「一段充滿挑戰的時期」，希望外界能給予她們充分隱私，以邁向人生下個階段。

據《紐約郵報》報導，現年25歲的詹尼弗是比爾蓋茲和梅琳達的長女，她還有22歲的弟弟羅伊（Rory）和19歲的妹妹菲比（Phoebe）。詹妮弗2018年從斯坦福大學人類生物學系畢業後，花了一年時間專注於馬術事業，然後到紐約西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine，Mount Sinai）工作。今年1月，詹妮弗宣布與埃及馬術運動員納薩爾（Nayel Nassar）訂婚。

▲比爾蓋茲長女聲明。（圖／翻攝自IG／jenniferkgates）

詹尼弗Instagram限時動態全文

親愛的朋友們，你們很多人現在應該都聽說了我的父母即將分開的消息。這段時間對我們全家人而言，是非常充滿挑戰的。我此時仍在學習如何更好地自我消化這些情緒，並為家人提供支持。我感謝大家給予我充分的空間來這樣做。我個人不會就父母分開一事做任何進一步評論，但請各位理解，你們善意的言論與支持對我來說意義非凡。感謝大家理解我們需要隱私，以邁向人生的下個階段。

►比爾蓋茲宣布離婚27年髮妻！ 身價3.5兆夫妻資產分配成焦點

►比爾蓋茲沒簽婚前協議 梅琳達有望分一半財產「拿1.8兆」！

►聽《宇宙人外信》Podcast中英日韓四聲道聊時事