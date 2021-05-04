加油站遭蒙面男行搶！　他緊急掏「這把槍」一打三帥氣制伏3人

▲男竟然用一把油槍擊退3名搶匪。（圖／翻攝自Twitter／osvaldo vega patriota）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子在加油時突然遭3名蒙面男行搶，生命受到威脅的他當下處變不驚，竟然只用手上油槍就把3人擊退，影片被分享到國外知名論壇Reddit上獲得熱烈回響，英勇舉動被網友大讚帥氣。

從監視器畫面可看到，一名穿著黑衣的男子手拿著油槍在加油時，一輛白色廂型車突然開到他車附近，還有3名蒙面男子衝下車，眼見3人要對男子不利時，他立即掏油槍對準3人，朝對方身上狂噴汽油，嚇得他們不敢靠近。

搶匪嚇得逃回車上時，男子還把汽油持續噴到對方車內，最後讓3人狼狽逃離現場。據了解，事件發生在智利一間加油站中，目前無法確定發生的時間，男子帥氣舉動讓網友留言，「這招好厲害，學到一課了」、「如果這時有人點了一根菸就完蛋了」、「花過最值得的一筆汽油錢」。