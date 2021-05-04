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3壽險調漲宣告利率　14張保單升息！

▲3壽險調漲宣告利率，14張保單升息。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

▲3壽險調漲宣告利率，14張保單升息。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

記者陳依旻／台北報導

美元保單首季買氣夯，５月有3家大型壽險公司調漲美元保單宣告利率，共計14張保單再升息；而國泰人壽、中國人壽、新光人壽、全球人壽、南山人壽、遠雄人壽等6家，利率皆維持不變。

壽險業固定會在每月第一個交易日公告宣告利率，本月14張保單再升息；富邦人壽5月調升6張美元保單現售商品5到10bps，調升後美元宣告利率最高為3.1%；元大人壽共調升3張現售美元利變商品的宣告利率，調升幅度5到10bps，調整後此3檔商品利率介於2.90到3.2%；台灣人壽則調整 5 張現售的美元保障型商品，最大升幅 10bps，調整後最高宣告利率為3.25%。美元儲蓄型商品則未調整，最高宣告利率仍為 2.7%。

壽險業截至2月底，外幣保單（美元、澳幣、人民幣）保費收入為新台幣1,036億元，其中，投資型保單收入515億元、年增96%，之所以大增，主要是投資型美元保單助攻，前2月熱賣17億美元，換算台幣為504億元，年增1.41 倍，熱銷前３名依序是國泰人壽、台灣人壽、富邦人壽。

至於投資型保單熱賣原因，保險局副局長張玉煇日前指出，第一，國內外資本市場活絡，讓民眾對投資型保單有興趣；第二，美元便宜，民眾更願意買外幣保單。

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