台海將陷入開戰邊緣！瑞媒批中國陷入民族主義：最大變數是習近平

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

兩岸之間是否會爆發血腥戰爭，此議題隨著政局變化與消長被討論著數十年！有外媒刊登專家評論，認為儘管從客觀分析，以及理智的角度上，中國不會立刻出兵侵略台灣，但其國家主席習近平吃進民族主義帶來的紅利，在影響兩岸政局變動上，是不可控制的最大變數。

《德國之聲》中文網引述瑞士《新蘇黎世報》刊登中國問題專家施密特（Dirk Schmidt）的評論，文章點出最核心關鍵，認為台海局勢的最大變數在於習近平本人，因為習近平處在專為自己量身打造的極權政治體制。

施密特表示，從1990年代以來，台海兩岸都各自認為維持現狀、加強兩岸互相依賴是最佳方案，雙方皆認為局勢對自己有利。台灣與美國將希望寄託在北京當局開啟政治改革，北京則期待未來兩岸的經貿交流能開啟兩岸統一的康莊大道。不過現今局勢顯示，此一歷史階段已成過往。

施密特認為，現在的台灣年輕人看待中國，就像看待荷蘭、葡萄牙一樣，認為他們都是前殖民者，不過如今與台灣人、台灣本體並無太多牽連；而美國則在川普政府領導下，加強與台灣方面的軍售案，而新就任的拜登政府也換套說辭延續前朝政策。

施密特批評，中國的對台政策從講求實用主義，在短短幾年內在習近平的治理下卻充斥著民族主義的叫囂，意識形態也在不斷開倒車，隨著中國經濟仍在崛起，以及中國市場對西方企業仍存在著吸引力，使得北京領導階層改變風險評估，習近平更提出馬克思主義唯物史觀「東升西降」，認為中國在體制競賽上本身存在著能與西方抗衡的優勢。

施密特分析，雖然就種種跡象來看，習近平視自己為中國崛起的唯一保障，並將統一台灣看做象徵中國崛起的重要標誌，顯示出習近平冒險出兵進犯的意願高低，成為日後影響台海局勢的關鍵變數，不過在短期內，習近平與北京當局的對台戰略應還是維持軍事挑釁、外交孤立、經貿交流、網路心理戰與政治滲透。

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