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譚德塞任內被批遇中國就軟腳！　傳他將「競選連任」WHO秘書長

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）傳出有意競選連任。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

多次引發親中爭議的世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）將於明年任滿，次任秘書長人選恐引發政治角力。然而，據路透社引述Stat News報導，譚德塞計畫挑戰競選連任，以獲取他的第2個5年任期。

美國醫療保健新聞網站Stat News報導，現年56歲的譚德塞來自衣索比亞，2017年獲得非洲聯盟55個成員國的大力支持而當選，成為首位擔任WHO秘書長的非洲人士，在公開場合中譚德塞回避了是否競選連任的提問，但知情人士指出，譚德塞有意繼續挑戰他的下個5年任期。WHO秘書長每屆任期5年，同一人最多只能擔任2屆。

▲川普,譚德塞,習近平。（圖／路透社）

▲美國前總統川普批評譚德塞過於親中。（圖／路透）

報導指出，譚德塞任內多次發生重大衛生危機，才剛上任1年，伊波拉病毒就在非洲剛果東北部爆發疫情，是有史以來第2次發生的伊波拉病毒大規模傳染，用了2年時間才獲得控制，但新冠肺炎也已經開始在全球範圍大流行，包含美國前川普政府在內的多國大力批評，譚德塞所領導的WHO在調查疫情源頭等問題上對中國服軟，抗中路線的川普更宣布美國退出WHO。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）在北京人民大會堂舉行會議前，與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲譚德塞先前在北京人民大會堂舉行會議前，與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

儘管存在爭議，部分觀察人士仍認為，譚德塞應該能如願獲得第2個秘書長任期。美國智庫、戰略與國際研究中心的衛生專家莫里森（Stephen Morrison）表示，「他並非無堅不摧，但我認為譚德塞處於相當有利的位置。」美國喬治城大學歐尼爾全球與國家衛生法律研究所主任戈斯汀（Lawrence Gostin）則說，在歷史性的大流行病期間更換秘書長是非常不明智的，可能會造成疫情肆虐。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲部分人士認為，譚德塞若競選下任秘書長將對他相當有利。（圖／路透）

2022年至2027年的WHO秘書長選舉程序已於今年4月展開，WHO向成員國發出信函，通知各國可開始提名候選人至9月中旬，10月底公布名單，若有多名候選人，將由代表WHO各區域的34個成員國小組面試，並提名至多3名最終候選人，所有成員國將於2022年世界衛生大會上投票選出新任秘書長。

►美重返世衛！　譚德塞任滿後「秘書長人選」角力左右國際公衛政治

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