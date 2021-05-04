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交往2年男友「染疫」突然消失　女報警揭驚人真相：他根本不存在

交往2年男友「確診」突然消失　女報警揭驚人真相：他根本不存在。（圖／翻攝自TikTok／kathrynverb）

▲女報警找人，被告知男友不存在。（圖／翻攝自TikTok／kathrynverb

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子自爆，原本計畫要和交往2年的男友結婚生子，然而對方罹患新冠肺炎後就突然消失，雖然她嘗試各種辦法卻都找不到人，無奈之下只好求助警察，意外發現「男友其實不存在」的驚人真相。

女網友凱思琳(Kathryn)近來在TikTok分享她的離奇故事，「我和一名男子交往2年，本來以為會和他結婚共度餘生，沒想到他突然說罹患新冠肺炎，告訴我他要去醫院，結果同一天又說奇蹟好轉，從此我再也沒收到他的任何消息」。

凱恩琳表示，男友不但不回她電話，一周後打過去還被轉到語音信箱，跑到醫院也沒找到人，最後只好到警局報案失蹤人口，意外被告知「這個人根本不存在」，原來男友與她交往時一直使用假的身分。

影片發表後獲得上萬人按讚，許多網友表示，「這個男的100%已經結婚了」、「你可能逃過一個連環殺手」、「交往2年都沒有見過男友家人或朋友嗎」。凱恩琳後來回應，因為男友的家人都住在很遠的地方，所以她沒有機會見過對方，事發半年後她終於得知男友的真實身分，不過她不打算向大眾分享。

@kathrynverb

##stitch with @kekeyee the irony of being ghosted by someone faking their death is just *chef's kiss* perfection ##ghosted ##selfworth ##datingstories

original sound - Kathryn
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