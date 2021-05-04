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狠甩毒姑巴掌！揭密李雪主「北韓版宮鬥」...金正恩哄女人招數曝

▲▼金正恩與李雪主16日前往平壤萬壽台藝術劇場觀賞紀念公演。（圖／路透社）

▲金正恩與李雪主4月16日前往平壤萬壽台藝術劇場觀賞紀念公演。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）第一夫人李雪主過去一整年幾近神隱，未曾出席公開活動，當時外界猜測可能與懷孕產子、躲避疫情有關，直到今年2月光明星節（金正日誕辰）才公開亮相，與丈夫、北韓最高領導人金正恩一同出席萬壽台藝術劇場觀看表演，而4月太陽節（金日成誕辰）更與金正恩、金與正兄妹同台參謁錦繡山太陽宮。

外界從北韓官媒《朝中社》示出的照片揣測，向來個性強勢、且具有純正白頭山血統的金與正，可能和大嫂李雪主維持著一種微妙的「女人宮鬥」關係，姑嫂之爭未來恐怕只會達到更高潮！

▲▼李雪主、金與正恐存在著「姑嫂之爭」。（圖／達志影像／美聯社）

▲李雪主、金與正恐存在著「姑嫂之爭」。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩自從2011年底逐步掌權後，就帶給北韓不少變化，包括偕同妻子李雪主出席公開場合，甚至在出訪中國、或會晤南韓總統文在寅時，都帶上李雪主，塑造出「第一夫人」的形象，向全球展現北韓做為「正常國家」的一面。

除了妹妹金與正經常在官媒發表談話批判南韓，事實上被外界認為是金正恩誹聞女友的玄松月，除了有牡丹峰樂團、三池淵樂團團長的身份，更被拔擢至宣傳煽動部副部長（部長），在金正恩政令宣導會議的相片中，皆可看到玄松月的身影。

▲▼金正恩的「緋聞女友」玄松月。（圖／達志影像）

▲金正恩的「緋聞女友」玄松月。（圖／達志影像）

其實從去年起，包括南韓等外界變觀測到，北韓內部似乎掀起「女人宮鬥」！一切開端源自於金正恩2020年4月陷入死亡疑雲，當時金與正被認為一度有接替哥哥掌權的可能，即便金正恩5月再度出場，金與正也不斷就脫北者空飄傳單等問題猛烈砲轟南韓，甚至只是炸毀開城工業區的兩韓聯合辦事處，強烈的作風當然會和大嫂李雪主槓上。

從2018年前往南韓出席平昌冬奧時，金與正便逐步進入權力核心，輔佐金正恩會晤川普、文在寅，其不凡的出身背景自然挑戰著「第一夫人」李雪主的權力。

韓媒《Channel A》的談話性節目「現在來相逢」（이제 만나러갑니다，暫譯）常邀請脫北者講述北韓生活，在本月2日播出的內容中，就請來國會議員河泰慶（하태경，國民力量）講解金與正和李雪主兩人的權力結構與抗衡關係。

李雪主1989年出生於咸鏡北道青津市，父親是大學講師、母親是某醫院婦產科科長，而其本身專攻聲樂，自然不熟稔政治事務，與成長於金氏家庭、從小見慣權力鬥爭的金與正形成巨大對比。

▲▼過去李雪主多次出席公開活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲過去李雪主多次出席公開活動。（圖／達志影像／美聯社）

河泰慶分析，過去李雪主偕同丈夫金正恩會晤中國國家主席習近平時，其與來賓問候、對談的姿態卻相當熟練，因此推測背後有金與正一手指點，金與正一方面擔任金正恩的秘書室長、一方面又囊括第一夫人附屬秘書室長的職務，從其熟練的政治手腕來看，金與正藉此可以達到監視、控制李雪主的效果。

他推測，李雪主日後可能會試圖擺脫金與正的監視，使姑嫂宮鬥達到最高峰。

▲▼金與正參謁太陽宮，彎腰超過90度、呈V字型詭異姿態。（圖／翻攝自朝中社）

▲金與正參謁太陽宮，彎腰超過90度、呈V字型詭異姿態。（圖／翻攝自朝中社）

另外，在這場姑嫂之爭中，李雪主似乎逐漸掌握優勢！自稱「脫北博士」的安燦一（안찬일）在Youtube頻道上舉金正恩率領李雪主、金與正、玄松月、趙甬元等人4月太陽節參謁錦繡山太陽宮的相片為例。

金正恩、李雪主皆彎腰90度，只有站在邊緣的今與正參謁時彎腰超過90度、呈現詭異的V字型，突顯出金與正恐遭大掃李雪主「搧嘴皮」，逐漸驅離權力核心。金與正的彎腰，一方面顯示金與正能屈能伸的堅毅政治手腕、一方面又顯示出不願服輸的態度，未來這場宮鬥值得期待。

►北韓指揮家慘淪肉醬！因一句話遭金正恩下令連開90槍 屍塊裝麻袋

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