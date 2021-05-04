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婆婆想在婚宴「穿白色蕾絲」！她反駁遭罵　男友挺媽：妳不要管

▲▼ 婚禮,婚宴,結婚,新娘,婚紗。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男友媽想在婚宴當天穿白色蕾絲長洋裝。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

為了不搶走新娘的光采，參加婚宴的賓客都不會穿白色服裝，一名女網友最近和男友家人討論到婚宴當天的服裝，男友媽竟然說，想穿白色的蕾絲長洋裝，還說男友妹可以穿開衩的禮服，讓她超傻眼，向男友提及此事卻反被罵，認為她管太多，她無奈直呼「明明是我的婚禮，卻被她們搞得像頒獎典禮走紅毯」。

女網友在Dcard上發文，和男友家人吃飯討論婚宴當天的服裝，男友媽認為媽媽禮服都很老氣，想要穿白色的蕾絲長洋裝配靴子，看起來比較有氣質，還說男友妹妹可以穿開衩禮服露美腿，她當下超無言，「參加婚禮不能穿白色，這不是常識嗎？更何況還要跟我一起站上舞台」。

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原PO在回家路上跟男友提到此事，卻被男友反罵一頓，認為原PO管太多，「媽媽想穿什麼就讓她穿，讓她開開心心的不是應該的嗎？」聽完男友的話讓她覺得很失望，「明明是我的婚禮，卻被她們搞得像頒獎典禮走紅毯」，也思考著這婚到底還結不結。

▲▼結婚,婚禮,新娘,新郎,喜餅,婚宴。（圖／pixabay）

▲結婚示意圖。（示意圖／pixabay）

對此，網友們都表示不要結，婚後的生活會很痛苦，「有疑慮就不要結，因為你的疑慮都是對的」、「妳男友以後不會挺妳的」、「覺得男友問題比婆婆危險，因為個人認為婆媳問題最關鍵在於老公態度」、「沒有以你為重就不要結了」、「男友到底怎麼那麼沒常識」、「媽寶男真的嫁不得欸，快醒醒」。

原PO也補充，溝通過後男友表示可以找同一間婚紗店，跟媽媽一起挑，可以知道對方挑的款式，並給予意見，「我們沒有長輩同住的問題，所以不太會有婆媳正面衝突的問題」；至於罵人的事情，男友也向她道歉，撇除這件事，原PO表示男友平常對她很好，「他很努力想給我一個家，家事也幾乎都是他做，所有婚禮籌備的東西都以我喜歡的為優先」，不會因此事而不嫁，但會給自己設底線。

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