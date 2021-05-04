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首富離婚不只蓋茲！貝佐斯偷吃女主播　前妻「變身女富豪」爽嫁了

▲亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos） 。（圖／達志影像／美聯社）▲貝佐斯與前妻MacKenzie Bezos。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）早在2019年就已經與前妻離婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）宣布與結縭27年的妻子梅琳達（Melinda）離婚，原因是兩人「無法再一起成長」，成為繼亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）之後，牽涉到最多資產的富豪離婚案例。然而，2019年貝佐斯宣布與前妻史考特（MacKenzie Scott）則因為男方的劈腿醜聞，兩人最後以離婚收場。

▲世界首富、亞馬遜公司（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）宣布離婚。（圖／路透社）

▲亞馬遜創辦人貝佐斯與前妻史考特。（圖／路透社）

根據《富比士》指出，貝佐斯目前身價1971億美元（約新台幣5.5兆元），穩坐世界首富寶座，而2019年與結婚25年妻子史考特離婚之後，他將自己在亞馬遜中4分之1、約佔總發行股票4%的股份分給了前妻。而史考特去年透過比爾蓋茲與「股神」巴菲特設立的慈善機構「贈與誓言」（The Giving Pledge）捐出近60億美元的善款後，目前身家約為598億美元（約新台幣1.6兆元），是全球第3大女富豪。

▲▼亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）偷吃福斯新聞前女主播桑切斯（Lauren Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝佐斯偷吃前福斯新聞主播桑切斯（Lauren Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

據報導，貝佐斯與史考特同為普林斯頓大學校友，在紐約對沖基金D.E. Shaw工作時相識相戀，搬到西雅圖後，史考特幫助貝佐斯創立了全球最大的網路零售商「亞馬遜公司」（Amazon），然而，貝佐斯2019年宣布離婚消息後，就不斷被爆出與前福斯新聞女主播桑契斯（Lauren Sanchez）曾有婚外情，但貝佐斯至今沒有傳出再婚消息，史考特卻已再次找到真愛。

▲亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻史考特與朱伊特再婚。（圖／翻攝自The Giving Pledge官網）

據《富比士》報導，史考特與貝佐斯所生的子女就讀於西雅圖著名私校「湖濱中學」（Lakeside School），連比爾蓋茲都是學校的校友，史考特在那裡結識了一名自然化學老師朱伊特（Dan Jewett），而朱伊特2021年3月6日發布一份「贈與誓言」的聲明，其中提到「正巧的是，我娶了我認識的人之中最慷慨、最善良的她，並承諾與她一起將財富分享出去、服務社會。」史考特再婚的消息也因此曝光。

►比爾蓋茲宣布離婚27年髮妻！　身價3.5兆夫妻資產分配成焦點
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