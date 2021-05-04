駕駛愛車被拖吊！怒爬上車猛催油門　吊車司機下秒被重壓慘死



記者張靖榕／綜合外電報導

宏都拉斯日前發生一起車禍，不願車子被拖吊車載走的車主，在氣憤緊急之下爬上車想把車開下來，但與其往後倒車，他卻選擇往前衝，結果從拖吊車的高處下落下，直接砸中站在一旁的拖吊車司機，害人當場被夾在車體與牆壁之間，重壓之下在警消趕到現場前，就已失去生命跡象。

▲▼羅丹佐硬要把車開離現場。（圖／翻攝自YouTube「Diario La Prensa - Premium」）

根據當地媒體報導，宏都拉斯聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula，又稱汕埠）的吊車司機巴士提羅（Juan Ramon Bustillo），於4月23日執行街道勤務，正在將一輛違停的皮卡車拖上吊車。皮卡車駕駛羅丹佐（Bolivar Ramirez Rodezno）趕抵現場後，趁隙坐上自己的皮卡車，企圖亡命開下皮卡車，死也不給拖吊車拖走。

皮卡車先是冒出一陣黑煙，接著羅丹佐開車向前衝，但車頭立刻左轉落下拖吊車，卡在牆壁與吊車中間，而當時正站在那裡的巴士提羅，就這樣被皮卡車硬生生重壓住胸腔和腹部。

▲巴士提羅被車體重壓死亡。（圖／翻攝自推特「@EDNTVHN」）

巴士提羅並未能撐住太久，在救護人員趕抵前就已失去生命跡象。當救護人員抵達現場和眾人試圖搬移車子時，巴士提羅仍然「站著」，戴著口罩和眼鏡，頭上的帽子歪了一邊，雙眼緊閉。