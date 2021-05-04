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越南「厭世臉妻」紅睡衣照曝！小跑步上車逃家　林黛玉形象不演了

李男指出，阮女抵達台灣後，與在越南初識（左）時判若兩人，甚至「我靠過去、她就退開」。（圖／讀者提供）

▲李男指出，阮女抵達台灣後，與在越南初識（左）時判若兩人，甚至「我靠過去、她就退開」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

屏東1名純情的李姓男子原以為娶了越南媳婦，從此有了美好人生，豈料，結婚當天，阮姓越妻就落跑，李父扮柯南調閱社區監視器，驚見媳婦在凌晨逃出家門時，穿著紅睡衣打赤腳跳上接應車，李家人事後回想，媳婦來台後，完全變了個人似的，連拍照也不願讓丈夫靠近，整天擺臭臉，原來早有預謀！

今年2月新冠肺炎疫情趨緩，李男飛往越南帶著阮女在2月26日返台，李家早已先看好日子，廣發喜帖，準備在兩人14天隔離期滿和居家自主管理7天結束後的第8天宴請親友，但就在阮女和李男才剛離開隔離住所、兩人在高雄觀光時，阮女卻擺出一副不耐煩的厭世表情，回到李家後，整天只顧滑手機，對李家人也不理不睬。

阮女在結婚當天凌晨穿紅色睡衣打赤腳落跑，跳上接應白車消失無蹤。（圖／讀者提供）

▲阮女在結婚當天凌晨穿紅色睡衣打赤腳落跑，跳上接應白車消失無蹤。

李家雙親原以為媳婦「水土不服」，不敢讓她做家事，孰料，就在3月20日喜宴當天清晨5點多，阮女連護照也沒帶，突然就人間蒸發，李家報警後，案子由移民署受理，但因阮女無身分證，李家人僅拿到一紙「協尋單」。

李父認為媳婦來台後與在越南判若兩人，張張照片表情極不尋常，竟然還在結婚當天凌晨落跑，絕對事有蹊蹺，於是調閱社區監視畫面，果真在監視畫面中看到阮女當時僅穿著紅色睡衣，打著赤腳，小跑步穿越3個路口後，跳上一輛疑似接應的不知名白色休旅車後，不知去向，李家也因新娘落跑，無奈取消婚宴，顏面盡失。

最衰新郎李男懷疑妻子和人蛇集團勾結，用騙婚方式來台，曾在臉書張貼懸賞萬元啟示，李男貼文表示，妻子在越南甜笑，但來台就變了個人，以為她想家就帶她出去走走，但拍照時，我靠過去、她就退開，照相站得直直的，表情就是沒笑容，找不到她的笑容，總是一副厭世臉」。李男並指，｢看到她（阮女）小跑步逃家，心都碎了，才知道她林黛玉的形象是假的｣。

原本只是有網友分享同事新婚快樂變「分手快樂」的悲劇，沒想到竟變成「懸賞逃妻」，甚至恐與人蛇集團有牽連的社會案件。（圖／翻攝畫面）

▲原本只是有網友分享同事新婚快樂變「分手快樂」的悲劇，沒想到竟變成「懸賞逃妻」，甚至恐與人蛇集團有牽連的社會案件。

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