天兵媽懷孕29週竟不知情！在飛機上生下男嬰　所有乘客感動歡呼

▲孩子的爸馬加里（Ethan Magalei）PO出寶寶在保溫箱的照片。（圖／翻攝自Facebook）



記者崔子柔／綜合報導

美國一位媽媽蒙佳（Lavinia Mounga）已經懷孕29週，卻毫不知情，上月28日她竟然在飛往夏威夷的班機上突然臨盆，生下一個男嬰，雖然班機延誤5個小時才起飛，所有乘客卻在蒙佳順利產子時，感動地鼓掌歡呼。

根據《鏡報》報導，蒙佳上月28日搭乘達美航空（Delta Air Lines）從猶他州鹽湖城（Salt Lake）飛往夏威夷的班機，但完全不知道自己懷孕的她，在起飛前突然開始出現宮縮，場面亂成一團。

▲4名醫護人員和蒙佳搭乘同班飛機，替她接生成功。（圖／翻攝自Facebook）



所幸當時機上的乘客格倫（Dale Glenn）為一名家醫科醫師，另外還有來自北堪薩斯城醫院重症病房護士班菲爾德（Lani Bamfield）、比丁（Amanda Beeding）及荷米彌（Mimi Ho），4人協力替蒙佳接生成功。

當時搭乘同班飛機的茱莉亞（Julia Hansen）則在抖音發出影片，表示班機已經延誤3小時，好不容易登機後又有突發事故，總共延遲5小時，最後才知道是有人突然臨盆。

@juliabernice It’s the ‘baby being born while we’re above the Pacific Ocean’ for me ♬ original sound - Julia Hansen

▲乘客PO出現場畫面。（圖／翻攝自抖音）

茱莉亞的影片中可見，所有乘客雖然都被耽誤了時間，卻在蒙佳順利產子後，感動地鼓掌歡呼，畫面非常溫馨。