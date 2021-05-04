記者驚險登末班機逃離印度！　曝2月「舉國放縱狂歡」釀最嚴重疫情

▲印度新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度疫情在2月一度驟降，幾乎所有人都認為最壞的已經過去，人們開始聚在一起派對尋歡，直到幾周後情況劇烈轉變，醫療系統超載崩潰，老舊火葬場重啟還加開，官員草率忽略實際死亡人數，全國頓時陷入混亂。印裔英籍記者多希詳記了2月以來的情況，她趕上最後一班飛離印度返英的班機，並說當自己得知能上機的消息時，倒在祖母的懷裡，心情是悲喜交加。

多希（Vidhi Doshi）在英國《週日泰晤士報》上發表報導文章，寫下2月至今她的親身經歷，以及眼中所見陷入煉獄一般的印度。她在文章開頭寫道，身為一名印度裔英籍人士，在印度和英國都有家庭，今年2月因為祖母被診斷罹患乳癌，她從英國飛回印度去探視祖母，彌補過去多年來家人分隔兩地的時光，當時英國正處於第二波嚴重疫情的高峰，而印度已經降至每日死亡人數不到100人的情況，確診數字也在不斷下降。

印度總理莫迪（Narendra Modi）還對全國表示，印度是個既年輕又強盛的國家，僅僅靠著群體免疫的方法，就成功抑制了疫情。同時身為一個疫苗生產大國，莫迪宣布送出數百萬劑疫苗給鄰國，甚至是更遠的國家，打算做一場疫苗外交，提升印度在世界的影響力。





▲印度在2月期間眾人狂歡，即便至今日嚴重慘況，仍有大批民眾在地方選舉結果出爐後大肆慶祝。（圖／路透）

在防疫旅館隔離7天後，多希回到家中與家人團聚，她說當全國看到莫迪如此信誓旦旦，即使不是真正放心，回歸正常生活的吸引力對許多人來說都太過誘人，因此全國各地的婚喪喜慶活動又再次熱鬧起來，餐廳重開、節慶和派對更加用力狂歡，火車和公車重新行駛，莫迪和其他政客的造勢活動有大量的人群參加，而且大多數人都沒有配戴口罩。「從2月到3月，我滑Instagram看到的盡是朋友的自拍、上酒吧和海灘上的美照。我的朋友也一直找我上夜店玩。」多希說即使是高齡86歲的祖父，靈魂裡「派對動物」的熱情絲毫不減，也參加了一場在頂樓舉辦的聚會，還因不幸吃了一顆不對勁的咖哩餃子而食物中毒，住院一個禮拜。

多希承認自己當時也以為最壞的已經過去，印度又是一個歌舞昇平的國家，她去健身房，上餐館酒吧，以為自己只要戴好口罩，定期消毒手部、接受PCR檢測就夠預防另一波可能的疫情爆發。之後她帶祖母去完成第一劑疫苗接種後，終於放下心中大石而痛哭，感覺夢靨終於要結束了。

▲▼印度疫情失控，醫療資源嚴重短缺。（上圖／路透／下圖／達志影像／美聯社）

「然後很快地，非常之迅速，事情開始急轉直下」，多希回憶一天下午在祖母位於孟買南部的公寓裡，注意到在醫生這行工作50年、前不久因疫情和自身疾病才退休的78歲祖母，這會兒不斷接到老病人們的來電。她幫其中一位確診染疫的老病人打電話到醫院安排病床，之後跟多希說，「情況愈來愈糟了，妳要小心一點。」

幾天後孟買便又重新宣布實施宵禁，所有酒吧和餐廳都被迫停止營業，整個城市陷入慌張和拒絕認清現實的複雜情緒裡，多希的一些朋友開始囤積物資，待在家中拒絕出門，另一些朋友則仍然計畫要出差或是參加生日派對。

隨著疫情加溫，眾人對官方統計數字的真實性仍有相當程度的衝突，印度的變種病毒株「B.1.617」傳播性極強，在人們手足無措的同時，正在全國擴大肆虐。然而對許多人來說，新一波的疫情除了死亡和激增的染疫人數之外，也意味著印度的經濟要再次受挫，人們會失業、家庭會因沒有收入而挨餓、債務會高築；一段在通訊軟體WhatsApp上流傳的影片，一名孟買的小商家公然拒絕警察奉命執行的命令，硬是不肯關門「吃自己」，商家老闆絕望地吼著，「我已經準備受死了，但我絕不會拉下鐵門！」

▲▼氧氣供應不足，大量死亡病患，印度各地火葬場24小時焚燒遺體。（上圖／路透／下圖／達志影像／美聯社）

4月中旬疫情登上新一波高峰，接連好幾天單日確診人數都突破30萬人以上，多希說她爸媽所住的社區也傳出有人確診，而她就從家裡隔著窗戶，看著救護車載走一位鄰居，而樓下管理委員會的人們正在討論是否要關閉社區禁止外人出入，其他在聽他們說話的鄰里在窗戶內跟他們說，願意為2樓的一對老夫婦煮飯。「沒有其他選擇了，情況實在太糟糕」，管委會的人說。

當時英國正對印度祭出新一輪的禁止入境命令，在英國仍有家庭的多希趕緊搶買飛機票，希望在被擋在家門外前，能盡快登機。接到電話那一刻，她知道自己買到了最後一班班機的機票，「我把臉埋在祖母的懷裡大哭」，而她只有不到4小時的時間能和家人道別，接著還得趕到孟買機場登機。

該篇文章於5月1日刊登，多希此刻已經回到倫敦正在進行隔離，得知在她離開後，印度單日確診人數已經暴增到4萬人，而她說儘管舉國已經被形容成是一個超大型火葬場，總理莫迪仍然試圖隱瞞疫情真正的規模，在一個14億人口的國家發生大流行病，官方統計每天只增加3498人，明顯和火葬場回報的火化人數兜不攏。

情況嚴重到救護車必須等上一個小時的時間，才能把車上的遺體送進葬儀中心，關閉超過15年的火葬場必須重啟，甚至還有煙囪因為24小時燃燒過熱而垮塌。

多希說即便是像巴基斯坦或中國這樣的國家，政府都提供了人民緊急醫療資源，印度人卻被自己國家的領導人背叛。氧氣不足在印度成了另一個大問題，許多重症病患因缺氧而死，人們在醫院得不到氧氣瓶，只好轉往街頭尋找，氧氣瓶的價格也跟著喊高隨高、推特上一名男子拍攝影片哀求人為他的祖父提供氧氣瓶，卻被警方指控他是在散播恐懼。

如今多希的祖父母和父母都還在印度，而她人已在疫情減緩的英國，像她這樣的家庭在全球還有非常多，「現在我又開始在祈禱了，我不求任何事，我只想要他們能存活下來。」