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青青告別仙人跳醜聞！天天PO抖奶片流量破百萬　硬起來告網友

▲▼前JKF女郎「青青」。（圖／翻攝青青IG）

▲青青在事件爆發後，工作幾乎全喊卡。（圖／翻攝自IG／青青）

記者崔子柔／綜合報導

青青在去年9月捲入「仙人跳」風波後，形象瞬間遭到重創，網路直播等工作也大受影響，不過在檢警調查後，青青已經從事件嫌疑人轉為證人，她也多次發文自清，現在則幾乎日日更新抖音，盼望有個重頭來過的機會。

青青在IG上PO出證人傳票澄清後，曾接受《ETtoday新聞雲》專訪，透露其實在放火去她家前，和陳男就已經談過「好聚好散」，她也已決定另外找租屋處，這段時間就常常帶朋友回家，陳男有時知情、有時不知，即使撞見她正在接待客人，也是來一下就走。

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▲▼。（圖／翻攝自IG、抖音／青青）

▲青青近日頻繁更新IG。（圖／翻攝自IG／青青）

但案發當天陳男一到門口就激烈拍打咆哮，青青才嚇得要放火先到樓上躲，開門後陳男直接認定2人「有怎樣」，就把青青趕出家門、威脅她不准報警，她也在事後才知道放火被逼簽本票、付了25萬才脫身。

事件在新聞上曝光後，不少網友罵聲連連，青青的形象瞬間跌到谷底，當時不只直播工作停擺，也被才剛加入的JKF踢出，連先前抖內她數十萬元的粉絲也找上門稱她騙人，要她歸還贊助費用。

▲▼。（圖／翻攝自IG、抖音／青青）

▲青青每天更新抖音影片。（圖／翻攝自抖音／青青）

放火對陳男提告妨害自由、恐嚇取財，經檢警調閱大樓監視器，又勘驗青青與放火、陳男間的對話，認定青青沒參與犯罪，將她從嫌疑人轉為證人，這陣子飽受酸民攻擊的她，也針對攻擊她家人的網友硬起來提告。

青青近日頻繁在更新IG，抖音更是天天PO出新影片，每支影片也都有近百萬次瀏覽，雖然仍有網友會攻擊先前的事件，不過青青似乎已經對這些留言看得很開，時不時還會對酸民回覆，得到粉絲讚賞打氣。

▲▼ 。（圖／翻攝字抖音／青青）

▲▼青青抖音擁有160萬粉絲。（圖／翻攝自抖音／青青）

▲▼ 。（圖／翻攝字抖音／青青）

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