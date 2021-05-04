美國務卿布林肯喊話北韓展開外交　化解朝鮮半島核武僵局

▲美國國務卿布林肯喊話期盼與北韓展開外交交往。（圖／路透社）

文／中央社倫敦3日綜合外電報導

到訪英國的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天敦促北韓，把握美國已更新政策途徑的機會，來化解其核武野心所形成的僵局。

布林肯在倫敦與英國外相拉布（Dominic Raab）會談後說：「我希望北韓把握機會，展開外交交往，以了解是否有辦法向著朝鮮半島全面非核化的目標邁進。」

「如此一來，我們希望不只能觀察北韓的說法，也觀察北韓的實際作法。我認為，是否要對外交往，須由北韓決定。」