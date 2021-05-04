台中3歲童「被折疊桌夾死」　急診醫心痛提3點：幾分鐘就沒命

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台中3歲童「胸部遭折疊桌夾死」　吳昌騰醫師提3點：幾分鐘就沒命

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲3歲陳童遭麻將桌夾胸送醫不治。（圖／記者白珈陽攝）

網搜小組／閔文昱報導

台中3日下午1時44分發生一起駭人事件，一名3歲男童在家中玩耍時，胸部不幸遭折疊桌夾住，當場因胸部壓傷失去生命跡象，父母嚇壞報案並緊急CPR，最後仍送醫不治。對此，兒科急診醫師吳昌騰就在臉書分享了3點注意事項，提醒家長別再讓類似的憾事再次發生。

警方表示，3日下午1時53分許接獲報案，稱有3歲幼童意外死亡，經查，陳童趁家中大人不注意時，跑到住處的樓中樓的樓上遊玩，意外遭麻將桌的桌腳夾住，而陳父（58歲）與妻子（44歲）當時在樓下安撫1歲的陳童弟弟睡覺，等到陳父發現陳童不見蹤影，跑到樓上查看才發現，陳童被麻將桌夾住胸口，救護人員到場時已無生命跡象，經緊急送往醫院急救，仍於同日下午3時27分宣布急救無效。

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吳昌騰今（3日）在臉書發文提醒，第1，大人們使用折疊桌時，記得務必將安全裝置扣上（如果有的話），若不使用折疊桌時，一定要收納好，不要隨便就立於牆角，務必要放在小孩不易接觸的地方。

第2，大人們絕不可以讓小孩們搬玩爬折疊桌。

第3，大人們應避免兒童在折疊桌附近玩耍嬉戲；因為只要不注意，就算是幾分鐘，小孩就有可能因為折疊桌夾住，無力掙脫而窒息，甚至死亡。

又見小孩被折疊桌夾死事件 提醒大人們要避免類似事件再次發生! 1.大人們使用折疊桌時，記得務必將安全裝置扣上(如果有的話)，若你不使用折疊桌時，一定要收納好，不要隨便就立於牆角，務必要放在小孩不易接觸的地方。 2.大人們絕不可以讓小孩們搬玩爬折疊桌。 3.大人們應避免兒童在折疊桌附近玩耍嬉戲；因為你只要不注意，就算是幾分鐘，小孩就有可能因為折疊桌夾住，無力掙脫而窒息，甚至死亡。

來講兒科急診的543-吳昌騰醫師發佈於 2021年5月3日 星期一

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