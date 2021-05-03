　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

謝長廷接受日媒專訪呼籲：美、日應與台灣「共同訓練」

▲日本準航母「加賀號」正式服役。（圖／路透社）

▲駐日代表謝長廷接受日媒專訪表示，希望與美、日能與台灣共同訓練。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

在4月16日舉行的美日領袖峰會中，才發表聯合聲明強調「台海穩定與和平的重要性」。駐日代表謝長廷在接受日本媒體《西日本新聞》時也呼籲，希望美、日方面能夠採取具體行動，例如舉辦台、日、美的聯合訓練，增加交流的機會。

根據《西日本新聞》報導， 謝長廷表示，真誠歡迎和感謝日、美關注台灣周邊的安全，台灣是東亞第一島鏈的核心，在區域和平與穩定中，發揮重要作用，台海的和平與安全，直接影響印太的繁榮與穩定。

謝長廷強調，台灣希望日本與美國方面採取具體行動，首先可以先舉行台、日、美三方的 防災與救災聯合訓練，也期待與包括自衛隊在內的國防交流和培訓，若要預防台灣發生緊急事態，平時就應該進行演習和訓練。

▲▼駐日代表謝長廷陪同台北市長候選人姚文智前往大同區掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者李毓康攝）

謝長廷認為，從印太地區的和平與穩定角度來看，台灣與日本是「命運共同體」，若台灣處於危險之中，日本的未來也會面臨危險。

謝長廷說，以理解日本想與中國和平共存，雖然日本與中國有邦交，台日之間沒有邦交，但台日間的民間交流若更為活躍，應可推動日本政府制定台灣相關政策；日本不像美國有「台灣關係法」，相當可惜。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
局長餐會遭砸蟑螂　「警政署震怒」通令嚴辦！刑事局支援
竹科媽媽群組加入前「要有3間房」　爆乳網紅開酸：只是吸血蟲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

謝長廷接受日媒專訪呼籲：美、日應與台灣「共同訓練」

運鈔車遭開槍搶劫！駕駛神控場擺脫包夾　車內畫面曝光

比戰狼更戰狼！　菲律賓外長「英文國罵」飆中國：他X的滾出去

牛奶罐突冒煙才知是炸彈！他傻眼急報警：常在旁邊開營火趴

阿根廷確診數破300萬！　巴西死亡數破40萬成世界第二高

孟加拉遊艇撞砂石船！一個月內2次嚴重船難　至少26人亡

孟加拉再傳船難！　「快艇碰撞砂石船」至少26人喪命

科學家每晚變身狼父！害她2度懷孕　拿打氣筒「想吸出胎兒」

醫科生酒醉墜河死因成謎！鞋子成破案關鍵...他媽一聽嚇得馬上丟

印度爸爸染疫！家屬「心碎拍背畫面」14萬網鼻酸…等不到病床走了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

荳荳心疼護閨蜜「她們是善良的人」！　痛訴感情、友情全遭剝奪：快撐不下去了

謝長廷接受日媒專訪呼籲：美、日應與台灣「共同訓練」

運鈔車遭開槍搶劫！駕駛神控場擺脫包夾　車內畫面曝光

比戰狼更戰狼！　菲律賓外長「英文國罵」飆中國：他X的滾出去

牛奶罐突冒煙才知是炸彈！他傻眼急報警：常在旁邊開營火趴

阿根廷確診數破300萬！　巴西死亡數破40萬成世界第二高

孟加拉遊艇撞砂石船！一個月內2次嚴重船難　至少26人亡

孟加拉再傳船難！　「快艇碰撞砂石船」至少26人喪命

科學家每晚變身狼父！害她2度懷孕　拿打氣筒「想吸出胎兒」

醫科生酒醉墜河死因成謎！鞋子成破案關鍵...他媽一聽嚇得馬上丟

印度爸爸染疫！家屬「心碎拍背畫面」14萬網鼻酸…等不到病床走了

台北男喉嚨痛採檢驚爆「恐怖故事」　公審醫護遭千人逆襲電爆

染新冠出現後遺症　佛尼爾：像腦震盪注意力無法集中

47歲陳德容長這樣！慶生美照曝　超嫩瓜子臉＋辣露絕對領域

黑衣人餐廳灑「上千隻蟑螂」惹怒警界！關鍵來源曝...2天前被買光

二伯穿「深V鏤空」魚尾婚紗！揪15年8閨蜜入鏡…網讚：不輸明星

珍妮佛洛佩茲「爆復合」同台舊愛班艾佛列克　哈利王子也在場！

0勝的對決　徐若熙、加百利誰先拿首勝？

羅力本季首度挑戰暴力猿　王溢正重返先發首戰

台中3歲童「被折疊桌夾死」　急診醫心痛提3點：幾分鐘就沒命

主演偶像劇到諾富特取景　柴智屏愛女「高燒40度3天」檢測結果出爐

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

國際熱門新聞

菲律賓戰狼！外長英文國罵飆中國：他X的滾出去

台灣支援了　印網：你們才是朋友

男童騎手扶梯　墜下3樓摔斷腿

謝長廷呼籲：美、日應與台灣「聯合軍演」

運鈔車遭搶！駕駛神控場車內畫面曝　

泰王子遭爆「發展遲緩」恐成阿斗國王

她遛狗遇襲「遭黑熊吞下肚」男友目睹慘狀

印度爸爸染疫　家屬拍背畫面惹14萬網鼻酸

7家日企坦承：用戶個資可被中國政府查看

科學家3月就警告快封城！莫迪不聽勸害慘印度

家後院埋炸彈！他傻眼：常在旁開營火趴

新冠病毒「超級免疫者」出現了

新郎死後轉陽　火葬場在婚禮附近

印度男染疫住院伸狼手　秒被女病患狂吼退散！

更多熱門

相關新聞

醫科生墜河死鞋子成關鍵！他媽嚇得馬上丟掉

醫科生墜河死鞋子成關鍵！他媽嚇得馬上丟掉

年僅22歲的中央大學醫科男大生孫正敏（손정민，音譯）趁深夜與同性朋友離家，前往漢江公園喝酒跳舞、夜宿，不料隔日清晨卻消失無蹤，直到6天後才被搜救犬發現陳屍漢江，驗屍時發現頭部後方出現2道又粗又深的傷口，不排除與死因有關，而同行朋友A某的家屬聲稱，事發當天就將鞋子丟棄，只因鞋子沾有泥濘，此點更讓死者父親起疑。

屁孩學燒烤釀山火　3公頃山林慘化灰

屁孩學燒烤釀山火　3公頃山林慘化灰

在南韓辱罵總統「會被告」！青瓦台證實

在南韓辱罵總統「會被告」！青瓦台證實

24天狂增10萬例！日本累計確診飆破60萬大關

24天狂增10萬例！日本累計確診飆破60萬大關

阿米塔吉：日本也要派「外交高層」與台灣會談

阿米塔吉：日本也要派「外交高層」與台灣會談

關鍵字：

聯合軍演謝長廷西日本新聞日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

《全明星》選手罵髒話！房思瑜疑暗諷

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

北市警局長餐會遭黑幫手法潑蟑螂示威

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

警察聚餐潑上千隻蟑螂　中山分局揭關鍵時間點

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

全台病例分布圖曝　新北「由橘轉紅」

竹科媽媽群組設高門檻！網紅酸吸血蟲

泱泱奪回80萬IG！發美照慶祝…整排藍勾勾恭喜

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面