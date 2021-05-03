　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

運鈔車遭開槍搶劫！駕駛神控場擺脫包夾　車內畫面曝光

▲▼南非運鈔車搶案。（圖／翻攝自Twitter／AfricanCrazy20）

▲駕駛神控場，讓歹徒無功而返。（圖／翻攝自Twitter／AfricanCrazy20

記者郭家榮／綜合報導

南非日前發生一起驚人的搶案，一輛運鈔車突然遭到歹徒開槍，並同時衝撞包夾，只見車內駕駛冷靜地指揮副駕駛座的同伴從車裡拿出步槍，同時展現強大的開車技巧，數分鐘內就擺脫歹徒，成功脫險。刺激驚險的影片上傳到網路上後，不到3天已突破1500萬觀看次數。

綜合外媒報導，事件發生在4月22日，歹徒向運鈔車開槍後，試圖包夾讓車停下來，不過駕駛頑強地抵抗、閃避，最後讓歹徒放棄，沒有搶到任何東西就離開了。

運鈔車內的行車紀錄器錄下了2分35秒的驚悚影片，只見駕駛普林斯陸（Leo Prinsloo）原本平穩地開車，突然發現周圍不對勁，車窗玻璃隨即被旁邊接近的歹徒開槍射擊。他熟練地指示坐在副駕駛座的同伴打電話求援，同時拿出步槍，要同伴隨時準備反擊。

▲▼南非運鈔車搶案。（圖／翻攝自Twitter／AfricanCrazy20）

▲運鈔車經過槍擊與撞擊，已面目全非。（圖／翻攝自Twitter／AfricanCrazy20）

普林斯陸交代同伴就緒後，自己也一邊從後視鏡觀察歹徒行車位置，一邊華麗、快速地轉動方向盤。畫面中的運鈔車在道路上不合常理的左閃右閃，時而前進時而倒退，最後終於擺脫了歹徒，並抵達與支援部隊約定的會合地點，最後普林斯陸也接過步槍下車。

影片雖然只有2分35秒，不過緊張刺激的氣氛彷彿電影中槍戰場面，實際在現實上演。該影片上傳至YouTube網站中，不到3天已破1500萬觀看次數，而Twiiter上的觀看數也已超過160萬次。

關於這位駕駛的身分與背景，報導中指出，他不但是前南非特警（ South African Police Service，SAPS），同時也是戰技訓練中心（Fortis Pro Active Defence Solutions）的首席講師，豐富的經驗與精湛的技術，讓搶劫案徒勞無功，也讓數千萬人讚嘆這驚人的瞬間。

ET快訊
快訊／局長餐會遭砸蟑螂　「警政署震怒」通令嚴辦！刑事局支援
竹科媽媽群組加入前「要有3間房」　爆乳網紅開酸：只是吸血蟲
快訊／Yahoo賣掉了！　Apollo砸1400億元成交
「手機標價少個0」認賠幾支？　全國電子公布數量了
陳嘉昌吃飯餐廳被砸蟑螂　王欣儀還原現場「非常恐怖」
陳嘉昌吃飯餐廳遭砸蟑螂　羅智強轟：警察尊嚴掃地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

謝長廷接受日媒專訪呼籲：美、日應與台灣「共同訓練」

運鈔車遭開槍搶劫！駕駛神控場擺脫包夾　車內畫面曝光

比戰狼更戰狼！　菲律賓外長「英文國罵」飆中國：他X的滾出去

牛奶罐突冒煙才知是炸彈！他傻眼急報警：常在旁邊開營火趴

阿根廷確診數破300萬！　巴西死亡數破40萬成世界第二高

孟加拉遊艇撞砂石船！一個月內2次嚴重船難　至少26人亡

孟加拉再傳船難！　「快艇碰撞砂石船」至少26人喪命

科學家每晚變身狼父！害她2度懷孕　拿打氣筒「想吸出胎兒」

醫科生酒醉墜河死因成謎！鞋子成破案關鍵...他媽一聽嚇得馬上丟

印度爸爸染疫！家屬「心碎拍背畫面」14萬網鼻酸…等不到病床走了

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

謝長廷接受日媒專訪呼籲：美、日應與台灣「共同訓練」

運鈔車遭開槍搶劫！駕駛神控場擺脫包夾　車內畫面曝光

比戰狼更戰狼！　菲律賓外長「英文國罵」飆中國：他X的滾出去

牛奶罐突冒煙才知是炸彈！他傻眼急報警：常在旁邊開營火趴

阿根廷確診數破300萬！　巴西死亡數破40萬成世界第二高

孟加拉遊艇撞砂石船！一個月內2次嚴重船難　至少26人亡

孟加拉再傳船難！　「快艇碰撞砂石船」至少26人喪命

科學家每晚變身狼父！害她2度懷孕　拿打氣筒「想吸出胎兒」

醫科生酒醉墜河死因成謎！鞋子成破案關鍵...他媽一聽嚇得馬上丟

印度爸爸染疫！家屬「心碎拍背畫面」14萬網鼻酸…等不到病床走了

女性專屬癌症外溢保單上市　每年最高12%現金回饋！

雙北警局長餐會被砸蟑螂　藍綠議員憂「警察尊嚴受損」

如果未恢復100％健康　詹皇：什麼排名都不重要

不花錢就能變美的5個小習慣！「遠離手搖飲」比貴婦乳霜更有效

謝長廷接受日媒專訪呼籲：美、日應與台灣「共同訓練」

雙北局長餐敘被砸蟑螂　徐國勇大怒下令取締：不得挑戰公權力

文化曾宸佐落選後練成全壘打王　受陳真刺激再選秀

遠見CSR獎榮譽榜　國泰金、中信金三度蟬聯！

藍營PO影片指控跟趙映光同桌吃飯　徐國勇怒反駁：惡意爆料行為

江宏傑難得「一本正經搞笑」　趁曹佑寧熟睡…大膽惡整疊7顆

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

國際熱門新聞

台灣支援了　印網：你們才是朋友

新冠病毒「超級免疫者」出現了

史上首具懷孕木乃伊！科學家見小腳丫傻了

北韓指揮1句話惹禍！　遭金正恩下令掃射打成肉醬

科學家3月就警告快封城！莫迪不聽勸害慘印度

泰王子遭爆「發展遲緩」恐成阿斗國王

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

醫生拚救人　濕身照讓13萬人推爆

印度爸爸染疫　家屬拍背畫面惹14萬網鼻酸

女慘墜12樓　友：男友忌妒她比較紅

新郎死後轉陽　火葬場在婚禮附近

印度街頭驚見「狂歡派對」近半都沒戴口罩

7家日企坦承：用戶個資可被中國政府查看

美智庫：中共恐攻台　奪取半導體產業

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

標錯價！三星S21手機3000元有找　全國電子：照錯標價格出貨

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

《全明星》選手罵髒話！房思瑜疑暗諷

北北桃都有！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面