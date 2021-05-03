比戰狼更戰狼！　菲律賓外長「英文國罵」飆中國：他X的滾出去

▲菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin，左）在推特上發文粗口飆罵中國。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

菲律賓與中國關係持續緊繃，繼國防部長無視北京警告，將在爭議海域軍演之後，外交部長陸辛（Teodoro Locsin）也走戰狼外交路線，直接在推特上用英文的國罵怒譙中國滯留在南海的船隻「滾出去」。

菲律賓外交部長陸辛3日在推特發文指出，「中國，我的朋友，我該多有禮貌地對待呢？讓我想想…喔…他X的滾出去（GET THE FXXX OUT）。你對我們的友誼做了什麼，一個醜陋的蠢蛋，逼迫別人將注意轉移到一個想與你為友的帥哥。」

菲律賓外交部今天也發表聲明，指控中國海警船在南海黃岩島（Scarborough Shoal）附近，對進行演習的菲律賓艦艇採取「好戰行為」，中國海警船尾隨、阻擋菲國海岸防衛隊艦艇，並採取危險行徑，還干擾菲船的無線電。

▲菲律賓外交部長陸辛在推特直接用國罵飆罵中國。（圖／翻攝Teddy Locsin Jr.Twitter）



聲明中甚至強調，中國船隻在這個海域出沒是「公然侵犯菲律賓主權」。

立委王定宇也轉貼相關發文分析，菲律賓外交部長過去是非常友中的，在2020年11月國際法院法官改選在即之際，陸辛當時作出指示，要求菲律賓駐聯合國代表投票給中國候選人。如今，中國的軍事、主權擴張主義，已經讓友中的菲律賓，變成爆粗口罵中國的菲律賓。

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