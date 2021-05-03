狠父「揮刀狂踹」小身軀　怒嗆殺掉2幼兒！殘忍影片曝光

▲馬來西亞一名男子西達亞拍片威脅殺掉自己的孩子。（圖／翻攝Twitter@AimanBundle）

記者吳美依／綜合外媒報導

馬來西亞沙巴省傳出一起駭人事件，居民西達亞（Nurul Rabiyatul Hidayah）近日與妻子離婚，疑似心生不滿，竟威脅殺害親生骨肉。他拍攝自己一邊揮舞長刀，一邊赤腳狠踩、狂踹2個年幼兒子的影片，並上傳至網路，立刻引發民眾與當局關注，但如今卻連同孩子一起消失無蹤。

影片中，西達亞憤怒地碎念咒罵，不但猛力踩踏小孩的臉部、頭部、頸部與肚子，還時不時舉刀亂揮，完全不顧兒子痛苦嚎啕大哭，殘酷畫面令人不忍直視。

▲西達亞近日和妻子離婚，疑似因此心生不滿。（圖／翻攝Twitter@AimanBundle）



該影片在各大社群媒體上瘋傳，許多網友都相當不忍，也非常擔心孩子安危，希望動員民眾力量，盡快找到父子三人。

古納克縣（Kunak）警官恩布斯（Peter Umbuas）表示，同仁們接獲報案後，立刻趕往嫌犯住處，卻已經不見人影，研判嫌犯驚覺闖禍後，已經帶著2個孩子躲藏起來。他表示，相關單位都在全力追捕西達亞，也呼籲掌握資訊的民眾提供線索，協助破案。

●影片請點此，畫面可能造成不適，請斟酌觀看。

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