村民怕病毒拒載染疫父！孝子騎機車「夾屍」送火葬場　揪心畫面曝

▲印度一名男子用機車載送父親遺體火化。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/編譯

印度第2波新冠疫情肆虐,單只過去24小時的新增病例就高達36萬宗,醫療及殯葬業難以負荷,救護車和運屍車早已供不應求。印度東部奧里薩邦(Odisha)布巴內斯瓦爾(Bhubaneswar)最近有一名男子,因為無人願意協助他將染疫身亡的父親抬去火化,只好騎著「夾屍」騎車到火葬場。

Two sons carried the body of their father who died due to #Covid19, for cremation on a scooty as the villagers refused to help over fear of contracting the virus.#Coronavirus #Odisha | (@iamsuffian)https://t.co/K8Jo0ZvBLF