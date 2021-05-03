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科學家每晚變身狼父！害她2度懷孕　拿打氣筒「想吸出胎兒」

▲桃園市宋姓男子去年7月間邀出未滿17歲女網友買宵夜至住處，趁2人獨處時不顧其正值生理期硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國一名女性出書自曝兒時的悲慘經歷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國女作家金楚恩（Kim Chown）在新書《誰會相信你》（Who Will Believe You）中自述了一段悲慘的童年歷史，父親博蒙特（Francis Beaumont）雖是頗有聲望的科學家，年僅15歲的她卻慘遭狼父性侵懷孕，而後博蒙特竟想用衣架、腳踏車打氣筒等幫她「人工流產」。多年後，待父親高齡82歲時才終於下獄服刑。

●以下文字恐造成不適，觀看前請仔細斟酌

根據英國《鏡報》報導，家鄉位於英國利茲（Leeds）的52歲作家金楚恩，日前在作品中透露，她10多歲時擁有2套「制服」，一套是上學要穿的，另一套則是她的父親、著名的微生物學與組織學家博蒙特為她準備的成人內衣。金楚恩說，無數個夜晚，博蒙特都會強迫她穿上絲襪或吊帶襪，再強灌她非法的私釀酒，一連數小時地性侵與虐待金楚恩，「然後我就得起床，穿上校服去上學，他卻繼續躺在床上睡覺。」

▲▼有男子因不滿女兒遭受性侵，竟登門將對方家中6人殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲博蒙特在外是受人尊崇的科學家，回到家中竟變身狼父。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

報導指出，即使金楚恩被迫服用避孕藥，她15歲還是懷孕了，當時她和父親已經搬到非洲肯亞，當地法律並不允許墮胎，博蒙特便在家中動手幫女兒墮胎，他將衣架放入金楚恩的體內，想用戳的方式將約12周大的胎兒「擠出來」。金楚恩在書中寫道，當時她疼得厲害，整整15分鐘，父親用衣架與手電筒進行「人工流產」失敗，還試圖用腳踏車的打氣筒「吸」出胎兒，最後才帶她去看醫生，安排手術。

經歷了流產的痛苦後，隔年金楚恩竟然再度懷孕，但這次博蒙特想要留下這個孩子，3人像個和樂的家庭般地生活著。金楚恩說，「我簡直不敢相信，即使墮胎很痛苦，但我不可能按照他的計劃走，在一位友人的幫助下，他最後安排了一次墮胎。」此後，金楚恩1985年回到英國，父親則去到汶萊，她以為惡夢就此結束，殊不知，博蒙特後來因病放棄了科學工作，回英國利茲開了一家薯條店。

▲桃園市古姓男子去年1月某日在住處與女友、乾妹3人酒後同床共眠，趁女友睡著之際爬上乾妹身上先後指侵與性侵得逞。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲金楚恩原以為回到英國就能擺脫一切，沒想到父親竟然跟蹤她，並再次性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

金楚恩當時並不知情，直到博蒙特開始跟蹤她，過了2周，甚至直接闖到她家，接著又是一次性侵，「他一直跟著我，性侵、虐待我，我無法逃離。就像在非洲，他不讓我告訴任何人，還說即使我講了，也沒有人會選擇相信我，因為他是一個受人尊崇的科學家與大學講師。」

金楚恩21歲時值遇了現在的丈夫喬納森（Jonathan），並在1991年結婚，但直到2015年她才在丈夫的鼓勵之下向警方揭發父親的殘忍惡行。高齡82歲的博蒙特最終在2018年5月被繩之以法，陪審團認定他犯下5項性侵罪行，而判處20年有期徒刑。金楚恩表示，公開悲慘遭遇後，她收到了許多受虐倖存者的來信，「這本書主要是給自己一個結局，但它也提高了人們對這種社會禍害的認知。」

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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