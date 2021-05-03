南投每年600起心肺停止救護案　善心廠商捐贈110組AED貼片

▲潤輝開發慨捐南投縣110組AED「救命貼片」。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投全縣每年約有600件到院前心肺停止（OHCA）的救護案件，與死神搶命的挑戰甚高；南投縣政府獲潤輝開發公司捐贈自動心臟電擊器（AED）用貼片110組，讓消防救護任務更能發揮及時救命的效果。

南投縣長林明溱今天上午親自接待潤輝公司團隊，代表受贈，並回贈潤輝公司代表郭進安感謝狀和紀念品，縣議員林芳伃、縣府消防局長林聰吉也出席。

▲潤輝開發慨捐南投縣110組AED「救命貼片」。（圖／南投縣政府提供）

消防局指出，突發性心律不整而導至心跳停止的意外，通常是在無預警的瞬間發生，搶救的容許時間極為短暫，如能在1分鐘內給予電擊，成功率可高達9成，但每延遲1分鐘，成功率將遞減7至10%；這次獲贈的AED貼片，為廠商Physio-Control所生產的Lifepak 1000機型所專用，屬一次性消耗品，110組可提供約50部自動心臟電擊器的備料所需，有助於因應緊急救護任務的挑戰。

林明溱表示，潤輝的善舉可說為南投消防救護工作帶來救命的及時雨，他代表縣民致上最崇高謝意，並希望達到拋磚引玉的效果，匯集更多社會大眾的力量，挹注緊急救護所需的人力物力資源。



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