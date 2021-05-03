黑道入黨重創民進黨　柯文哲：民眾黨沒那麼多好處吸引這些人

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

趙介佑涉毒遭民進黨開鍘，其父親趙映光和姑姑趙心瑜分別請辭民進黨北市黨部評委召集人、民進黨北市黨部執行長，而趙映光家族被視為總統府國策顧問黃承國的人馬，黃承國黑道背景也被挖出。對於民眾黨未來是否增加排黑條款？民眾黨主席柯文哲直言「民眾黨現在還沒有有這麼多的好處吸引這些人。」

對於外界認為柯文哲和黃承國的交情不錯，柯文哲3日接受廣播節目專訪時表示，「以前很好啊」現在民進黨的人來見他都要戴鴨舌帽、墨鏡、口罩，大家為了保住官位都這樣，看過好幾次都這樣。

對於主持人追問到底是誰？柯文哲說，「既然人家都要戴鴨舌帽才要見我，就不要把人家的名字說出來，現在每個都這樣，戴鴨舌帽、戴口罩、戴墨鏡，我想說你到底在幹嘛？隱密的地方，進來也是這個打扮。」

針對民眾黨如何防範黑道入黨，柯文哲說，看規範要怎麼加，可能會有排黑條款，但也不要以前人家犯過錯現在都不行，這都是問題，要再想想看，「民眾黨現在還沒有有這麼多的好處吸引這些人。」

民進黨2013年爆發染黑風波，為此設定排黑條款，凡犯組織犯罪、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例等罪者，不准入黨，但犯暴力犯罪者未列入；此外，規範新進黨員入黨滿2年才有選舉權，被選舉權也由入黨1年提升為2年。民進黨發言人周江杰表示，民進黨曾發生黑道集體入黨，因此相關規範的限制很明確，以維護民進黨紀律，未來會具體落實，加強查核，避免類似情形再發生。