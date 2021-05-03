印度成新冠煉獄！他們竟在街頭「派對狂歡」嗨爆　近半都沒戴口罩

記者張寧倢／編譯

印度自3月開始陸續在5個邦進行選舉，其結果於2日公布，總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨（BJP）深受打擊，對手政黨在西孟加拉邦更是奪得超過3分之2的席次。然而，支持者竟不顧嚴峻疫情，上街歡慶勝選，緊貼著對方跳舞嗨喊，其中許多人不是將口罩拉下，就是根本沒戴口罩。

▲印度西孟加拉邦選舉結果公布，草根國大黨（TMC）的支持者們上街慶祝狂舞，部份民眾未戴上口罩。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導，印度西孟加拉邦2日公布選舉結果，由印度唯一女性首席部長班納吉（Mamata Banerjee）所帶領的草根國大黨（TMC）大獲全勝，在294個議會總席次中奪下了超過200席，而66歲的班納吉也將連續第3任擔任部長。對此，有專家批評，政界只在意選戰，未能把防疫工作放在第一位，投票與競選活動中都能見到違反防疫規定的選民。

根據外媒影片顯示，選舉結果公布後，西孟加拉邦街頭聚集大批草根國大黨的支持者，眾人燃放鞭炮、歡唱狂舞，還在臉上塗抹象徵政黨的綠色顏料，完全無視於防疫社交距離，甚至有許多民眾沒戴口罩或是將口罩拉至下巴處，在全印度單日確診逼近40萬的嚴峻疫情下，恐怕又會釀成大規模群聚感染。

▲印度西孟加拉邦選民興奮不已。（圖／路透）

據《印度時報》報導，印度當局一直無法維持穩定的氧氣供應，首都新德里的幾家醫院已尋求司法介入，要求配給醫院的氧氣迅速到位，否則就要向官員祭出懲處，在南部安德拉邦的2家醫院已經有16人被證實是因為缺氧而死，新德里郊區一家醫院則有6人。據悉，印度迄今注射完超過1.56億劑疫苗，部分邦表示已經沒有足夠疫苗提供所有人施打，許多人只接種了第一劑。

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