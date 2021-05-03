生日趴失控！媽猛催油門「狠輾女兒」　她卡死車底一路拖行100m

▲27歲的基莉（右）被母親開車輾過，卡死在車底拖行100公尺。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲雪梨發生一起可怕意外，媽媽戴兒（Dale Palmer）在家裡替兒子舉辦生日派對，慶祝之餘也不忘小酌幾杯，未料稍後竟脫序失控，開車輾過女兒基莉（Keely Palmer）。基莉痛苦地尖叫哭泣，被卡死在車底拖行100公尺，負傷受困1個多小時才獲救，但送醫救治至今仍未脫險。

《太陽報》、《每日郵報》報導，27歲的基莉手臂、腿部重傷，被緊急送往聖喬治醫院（St George Hospital），目前情況不佳，無法與人交談。

鄰居安柏（Amber Wardrop-Barros）表示，受害者當時不斷「咆哮、哭泣、尖叫，讓人非常震驚」。另一位居民萊恩（Ryan）說，他只聽見屋裡在播放音樂，沒有衝突跡象，凌晨2時30分時醒來時，警察已經抵達現場。

A young woman is in a serious condition after been hit by a car and dragged down a road in Sydney’s south. Her mother has been charged over the incident. @hayleyefrancis #9News pic.twitter.com/L7b8ILXtCF — 9News Sydney (@9NewsSyd) May 2, 2021

58歲的戴兒當場被捕，並帶往薩瑟蘭（Sutherland）警局接受酒測，血液中所含酒精濃度高達每公升0.166毫克，比當地酒駕標準高出3倍。她被指控重度危險駕駛、造成身體嚴重傷害、長距離酒駕等罪名，雖暫時交保獲釋，但駕照已被吊銷，預計5日出庭。

警長福特（Gary Ford）表示，目前仍不清楚戴兒怎麼會撞上基莉，但同仁已經展開調查，「一個家庭在母親家中聚會時，車道外的街道上突然發生事故」。

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