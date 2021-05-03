比基尼妹「嗨露屁股蛋」慘被轟出海灘！自拍翹臀片喊冤　網友戰翻

記者吳美依／綜合外電報導

美國網友薩凡娜（Savannah Sims）前往夏威夷度假，穿著緊身比基尼在海灘上享受日光浴，卻遭一位不認識的媽媽怒嗆「露出屁股蛋」有礙觀瞻。她尊重對方帶著小孩出遊的心情，選擇離開現場，但也立刻將這段「最糟糕的海灘經驗」製成影片分享至TikTok，並透過自拍鏡頭展示臀部，希望網友評評理，卻意外引發正反論戰。

薩凡娜隱約聽見那位媽媽向男友抱怨，「不，我不能這樣，我不能接受」，她抬頭一看，立刻與對方四目交接，因此也順勢詢問有什麼問題，「她說，她不想要看到我的屁股和私密部位」。

雖然薩凡娜有些傻眼，但看見對方帶著年幼孩子，還是按捺著性子詢問「所以妳想要我遮住哪裡？」，未料竟被要求打包離開海灘，「她說我妨礙了她的視野」。

▲薩凡娜（Savannah Sims）的緊身比基尼會露出臀部，她卻因此被轟出海灘。（圖／翻攝TikTok@savysimsyo）

更令人不解的是，薩凡娜前腳剛走，那位媽媽立刻脫下裙子，大方秀出丁字褲。薩凡娜無奈表示，「她要嘛是個偽君子，不然就是整件事都與我的穿著無關」。

此事件引發網友熱議，大部分人認為薩凡娜的穿著沒有問題，「這是海灘欸，不然她期待看到什麼？」、「妳這時就應該戴上太陽眼鏡忽視他們，他們應該管好自己。」、「妳應該留下來，妳沒有做錯事情啊」。但也有人認同那位媽媽的看法，「妳的屁股都沒有遮住」、「我能想像，如果從特定角度看過去，還有其他部位會露出來」。

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