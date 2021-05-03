機場檢疫驚爆「拭子重複使用」　3個月9千人受害！警速抓人堵破口

▲印尼遭爆有機場重複使用鼻拭子進行新冠檢測。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼棉蘭市（Medan）機場最近遭踢爆，有5名員工私自重複使用鼻拭子，為通關人們進行新冠檢測而被捕。警方指出，在檢測時被迫使用「二手鼻拭子」的受害者人數，預計高達9000人，因此警方將以違反消費者保護、醫療廢物和傳染病法律，對這5名員工提告，5人將面臨最高6年的監禁。

綜合CNN與《紐約時報》報導，印尼大型國有藥廠「化學醫藥」（Kimia Farma）在棉蘭的一個機場檢測點，遭爆有5名員工重複使用鼻拭子。他們將使用過的棉籤回收清洗乾淨後，重新包裝得像新的一樣，然後重複用在其他人身上。

9 Ribu Orang Jadi Korban Praktik Antigen Bekas di Kualanamu https://t.co/A3rXE955EC — CNN Indonesia (@CNNIndonesia) April 30, 2021

自12月中旬以來，這5名員工就通過向人們收取檢測費用，每天賺取約2000美元（約新台幣5.6萬元）的暴利。每天，他們會先拆封100個無菌棉籤，並對大約100人進行符合規定的測試，然後再讓剩餘的150人，重複使用「回收棉籤」，而那些被省下的棉籤，錢全落到了他們的口袋裡。

警方在得到消息後，派出便衣警察確認嫌犯的行動，並突擊搜查涉案實驗室、逮捕5名員工。警方當場沒收了數百支回收棉籤，還查獲1萬多美元的現金和一台筆電。負責監管化學醫藥的部長托希爾（Erick Thohir）隨即在推特指出，公司員工「不道德」的行為是不可容忍，且「必須受到嚴厲懲罰」。

Tidak kurang 9 ribu orang menjadi korban praktik rapid test antigen menggunakan alat bekas di Bandara Kualanamu, Medan, dalam 3 bulan terakhir. Topik ini menjadi #SorotanMedia dengan ratusan amplifikasi di media sosial.https://t.co/cjPHVqXS0G — LokadataID (@LokadataID) May 1, 2021

北蘇門答臘警察局長普特拉（Panca Putra）表示，「當地機場每天有100至200人進行新冠檢測，如果我們每天只計數100人，那麼在3個月內，就有9000人被迫使用了這些回收鼻拭子。」他也強調，調查人員目前仍在追查此案，他們也將對全國實驗室進行隨機檢查，以確保其他地區沒有類似的欺詐行為。

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