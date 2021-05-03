阿米塔吉大談訪台心得！　呼籲日本也要派「外交高層」與台灣會談

▲前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）4月才剛來訪台灣，他日前接受日媒《讀賣新聞》專訪時表示，中國大陸為了讓2022年的北京冬季奧運順利舉行，短期內不太可能發起軍事行動。他同時也呼籲日本與美國皆應強化與台灣的關係，同時還建議日本應該派一定層級的外務省高官與台灣舉行會談。

美國總統拜登（Joe Biden）4月14日派出由摯友前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）、阿米塔吉以及史坦柏格（James Steinberg）組成的參訪團來訪台灣，並與總統蔡英文舉行會談。日本《讀賣新聞》3日刊出美國前副國務卿阿米塔吉的獨家專訪內容，談及出訪台灣的相關細節。

阿米塔吉表示，拜登先前輾轉得知，台灣曾向美國共和黨議員表達憂慮稱，「拜登政府親中，是否不會成為台灣的夥伴呢？」為了消彌這樣的疑慮，印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）便向拜登提議出訪台灣一事，因此才促成此次計畫。

▲總統蔡英文宴請由阿米塔吉、陶德以及史坦柏格組成的參訪團。（圖／總統府提供）

談到中國大陸近日的動向，阿米塔吉也提到，今年適逢東京奧運、中國共產黨建黨100周年，2022年也將迎來北京冬季奧運，因此儘管北京當局可能會持續挑釁、擾台，但實際發動軍事行動的可能性很低。

阿米塔吉說，蔡英文目前沒有發表獨立宣言的打算，同時也認為沒有發表的必要。如今台灣已經實現「實質上的獨立」，大多數的台灣人也認同台灣的獨立地位。

在被問到日本應該如何應對台灣問題時，阿米塔吉稱，「日本是中國的鄰國，雖然沒有必要故意去挑釁中國，但有必要協助台灣確保國際地位。」他也建議，日本外務省應該派出一定層級的高官與台灣舉行會談。

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