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美失智翁「破解電子密碼鎖」　憑軍事訓練技能帶妻逃療養院

▲▼美國田納西州Elmcroft Senior Living療養院。（圖／翻攝自Google Maps）

▲美國田納西州Elmcroft Senior Living療養院。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳怡靜／綜合報導

失智症竟能破解電子密碼鎖！美國田納西州患有失智症老夫妻被送進一間療養院，爺爺年輕時曾受過軍事訓練，沒想到他竟用破解摩斯密碼的技能，成功破解療養院內的電子密碼鎖，帶著老婆一起逃出，消息一出震驚全院，業主也因照顧不周，挨罰2000美元（約新台幣5.6萬元）。

綜合外媒報導，這對患有阿茲海默症的老夫妻住進「Elmcroft Senior Living」療養院，每次工作人員打密碼時，爺爺總會豎起耳朵仔細聆聽，以弄清楚操作模式。院方巡查人員也發現，爺爺曾多次嘗試要尋找出口，於是從今年2月開始加強巡房，甚至還替夫妻倆安排戶外散步，以減輕兩人逃跑的念頭。

▲▼老年人,老人,老婆婆,婦人。（圖／翻攝自pixabay）

▲爺爺成功破解密碼後，帶著太太一起逃出。（示意圖／翻攝自pixabay）

沒想到依舊防不勝防，爺爺竟用破解摩斯密碼的能力，成功帶著太太逃離療養院。不過兩人逃出後，只獲得了30分鐘的短暫自由。當地居民在療養院外的2個街區發現夫妻倆，立即通報相關單位，將兩人順利帶回。

療養院表示，老夫妻已平安回到院內，院方也向通報家屬及州政府說明狀況，同時也更換了電子密碼鎖，不過療養院仍因照顧不周，被開罰2000美元（約新台幣5.6萬元）。

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